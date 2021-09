L’Italia di Giannelli a caccia dell’Europeo: dove vederla

Il regista neo acquisto di Perugia grande trascinatore degli Azzurri nel torneo continentale | L'inizio della sfida alle 20.30

L’Italia di Simone Giannelli alle 20.30 a caccia di uno storico Europeo contro la sorprendente Slovenia. I ragazzi di De Giorgi hanno superato sabato 3-1 la Serbia, che deteneva il titolo continentale, trascinati proprio dal neo acquisto della Sir Perugia, ottimo in regia e decisivo anche con i suoi servizi velenosi. Tra i ragazzi terribili di De Giorgi molto bene in semifinale anche Lavia e Galassi e Michieletto, che ha disputato un Europeo straordinario.

La Slovenia di Alberto Giuliani è un avversario ostico. Ne sanno qualcosa Leon e compagni, superati in semifinale 3-1 dopo essersi aggiudicati agevolmente il primo set. Una partita nella quale gli sloveni hanno dovuto usare tanta energia.

I precedenti

Italia e Slovenia si sono affrontate 8 volte e il bilancio è in perfetto equilibrio, con 4 successi per parte. Nel girone, agli Europei, gli azzurri si erano imposti 3-0, in una partita comunque molto combattuta, come dimostrano i parziali (27-25; 25-20; 25-23).

Italia – Slovenia, dove vederla in tv e streaming

Italia – Slovenia, finale degli Europei, sarà tramessa di diretta tv dalle 20.30 su Rai 3. In streaming si potrà assistere alla partita su Dazn e Raiplay.