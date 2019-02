L’Istituto Alberghiero Spoleto e la catena Intercontinental trovano lavoro agli studenti

Interessantissima partnership tra la catena alberghiera di lusso “Intercontinental” e l’Istituto Alberghiero De Carolis di Spoleto, al fine di fornire opportunità di lavoro ai maturandi. E non una possibilità qualunque, ma di altissimo livello, una di quelle stimolanti, professionalizzanti e che…. “fanno curriculum”.

La catena Intercontinental (www.ihg.com/intercontinental) vanta 53 strutture in America, 34 in Europa, 5 in Africa e 106 in Asia ed è collegata ad altri prestigiosi marchi come Crowne Plaza ed Holidy Inn. Ben si comprende che iniziare a lavorare qui significa entrare nel mondo del lavoro dal portone principale.

Gli incontri di selezione si sono svolti in alcune zone d’Italia e, grazie ai contatti del Professor Giovanni Liccati, anche a Spoleto, ove hanno riguardato, 22 candidati. Un colloquio tenuto interamente in inglese, per esplorare le esperienze e le competenze acquisite negli studi. L’esame verteva anche sulla descrizione di una ricetta, in inglese, e sulla padronanza dell’inglese tecnico, con riguardo alle attrezzature ed alle attività di cucina.

I selezionati saranno assunti con contratto stagionale, che potrebbe poi trasformarsi in contratto a tempo indeterminato. Inizieranno a lavorare nella meravigliosa struttura di Malta dopo la maturità o, chi è impegnato nei progetti Erasmus+, a settembre, al ritorno.

