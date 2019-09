Lirico Sperimentale, il regista-attore Paolo Rossi torna a Spoleto per un nuovo allestimento de“Il barbiere di Siviglia”

Sono nella fase finale le prove di regia del nuovo allestimento de Il barbiere di Siviglia con la regia di Paolo Rossi, che è tornato in qualità di regista a Spoleto dopo il successo de Il matrimonio segreto (2010) e del dittico Alfred, Alfred / Gianni Schicchi (2014). Una messa in scena moderna e particolare, strettamente collegata a temi di attualità con probabili effetti sorpresa ideati dallo stesso Paolo Rossi… Uno spettacolo inedito che riuscirà sicuramente a sorprendere il pubblico in sala.

Dopo il successo dell’opera Re di Donne di John Palmer, e dell’intermezzo settecentesco Drosilla e Nesso su musica di Leonardo Leo e libretto di Carlo De Palma, la 73ma Stagione Lirica del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto continua con la messa in scena de Il barbiere di Siviglia, musica di Gioachino Rossini su libretto di Cesare Sterbini. Dirige l’Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale O.T.Li.S il Maestro Salvatore Percacciolo. Regia di Paolo Rossi, scene Andrea Stanisci, luci di Eva Bruno e costumi di Clelia De Angelis.

Si alterneranno sul palcoscenico vincitori di diverse edizioni del Concorso “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” e cantanti scritturati per l’occasione. Il Conte d’Almaviva sarà interpretato da Gianluca Bocchino, Miloš Bulajić, Alejandro Escobar; Don Bartolo Ferruccio Finetti, Luca Simonetti; Rosina Noemi Umani, Susanna Wolff, Miryam Marcone; Figaro Paolo Ciavarelli, Alfred Ciavarrella; Don Basilio M. Antonio Albore, Giordano Farina; Berta Miryam Marcone, Tosca Rousseau, Zuzana Jeřábková; Fiorello Maurizio Cascianelli; Ambrogio Ivano Granci; Notaio Giuseppe Giacinti; Un ufficiale Maurizio Cascianelli.

Dopo le anteprime per le scuole (17/09, ore 18.00 | 18 e 19/09, ore 10.00), l’opera debutterà a Spoleto al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti (20 e 21/09, ore 20.30 | 22/09 ore 17.00), al Teatro Lyric di Assisi (23 e 24/09, ore 20.30 | 25/09 ore 10.00 – recita per le scuole), al Teatro degli Illuminati di Città di Castello (26/09, ore 20.30), al Teatro Comunale di Todi (27/09, ore 20.30) e al Teatro Mancinelli di Orvieto (28/09, ore 20.30).

La 73ma Stagione Lirica Sperimentale continua con Operalieder Liebeslieder su musiche di Brahms, Schubert e Schumann (Villa Redenta | 18 settembre 2019, ore 21).

