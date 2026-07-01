Lions Club Perugia Host, Giuseppe Maria Famà insignito del Melvin Jones Fellow Progressive - Tuttoggi.info

Grande orgoglio per il Lions Club Perugia Host. Giuseppe Maria Famà, conosciuto da tutti come “Pino”, è stato insignito del prestigioso Melvin Jones Fellow Progressive, il più alto riconoscimento lionistico attribuito dalla sede centrale della Lions Clubs International Foundation su richiesta del Governatore. La cerimonia si è svolta sabato 27 giugno a Roma, nella splendida cornice dell’NH Villa Carpegna, in occasione della solenne riunione per il passaggio delle consegne tra la Governatrice uscente Graziella Puddu Loddo e il Governatore eletto Luigi Capezzone.

Il Melvin Jones Fellow rappresenta il simbolo della dedizione umanitaria e dello spirito di servizio che animano il mondo Lions. La versione Progressive, in particolare, testimonia la continuità e la crescita di un impegno straordinario nel tempo. Per Famà si tratta di un ulteriore importante riconoscimento, arrivato a meno di due anni da quando, nel novembre 2024, era già stato insignito del Melvin Jones Fellow dal Comitato formato dagli insigniti del Lions Club Perugia Host. In quell’occasione il Comitato aveva motivato così il conferimento: “Per aver introdotto e sperimentato forme di aggregazione sempre più inclusive, ampliando il numero dei soci e la loro partecipazione ad eventi di rilievo pubblico, svolgendo il suo incarico con grande abnegazione, dedizione e disponibilità al servizio umanitario”.

La nuova onorificenza premia l’eccellente e instancabile lavoro svolto da Famà, quest’anno in qualità di coordinatore del Lions Day. Un riconoscimento di particolare rilievo anche alla luce dell’importanza del Distretto 108L, che comprende Umbria, Lazio e Sardegna ed è il secondo in Italia per dimensioni, con 133 Club Lions e 3.405 soci. Nel corso della cerimonia è stata insignita del Melvin Jones Fellow anche la cerimoniera distrettuale Chiara Mura, mentre quello conferito a “Pino” Famà è stato l’unico Melvin Jones Fellow Progressive. La Governatrice Graziella Puddu Loddo ha voluto motivare pubblicamente il riconoscimento sottolineando le straordinarie doti di dedizione al servizio di Famà, la disponibilità dimostrata nei confronti del Distretto e di tutti i Club, insieme alla concretezza e alla lealtà nel perseguire gli obiettivi racchiusi nel motto lionistico “We Serve”.

Un riconoscimento che celebra il vero spirito lionistico e l’impegno concreto a favore della comunità. “Le più vive congratulazioni per questo meritato traguardo, che dà lustro a tutto il Lions Club Perugia Host. Grazie, Pino, per il tuo esempio e per il tuo instancabile lavoro”, hanno dichiarato all’unisono il presidente uscente Lino Le Voci e il presidente eletto Stefano Mosca.