Linea Verde Life, telecamere a Spoleto, Terni e Sant’Anatolia | Foto

Al centro della puntata anche una speciale ebike prodotta a Spoleto, stampata in 3D in plastica riciclata

Sono tornate in Umbria le telecamere di Rai Uno, ed in particolare della trasmissione Linea Verde Life, per un focus su diverse realtà e tradizioni locali. La puntata del programma condotto da Marcello Masi e Daniela Ferolla – che hanno fatto tappa a Terni, in Valnerina e a Spoleto – dovrebbe andare in onda sabato 25 marzo 2023.

La troupe giovedì si è recata prima nella città dell’acciaio, in piazza Tacito, da dove sono stati mostrati alcuni prodotti del territorio, pampepato in primis ma anche pizza dolce e panpolenta. Quindi un passaggio in Valnerina, più precisamente a Sant’Anatolia di Narco con la visita al Museo della Canapa guidati dalla direttrice, Glenda Giampaoli, alla scoperta dei segreti della tessitura. Nel primo pomeriggio le telecamere di Linea Verde Life sono approdate a Spoleto, in piazza del Comune (immortalando anche le bellezze della città, come piazza Duomo ed il paesaggio visto dalla Rocca Albornoziana).