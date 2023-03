L'imprenditrice umbra Maria Flora Monini riceve il Premio “Arte: Sostantivo Femminile” - Tuttoggi

Il riconoscimento è stato consegnato il 6 marzo all’imprenditrice dallo chef, gastronomo e scrittore Gianfranco Vissani, durante una cerimonia ufficiale condotta dalla giornalista Roberta Petronio, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, della direttrice della Galleria Nazionale, Cristiana Collu e della Presidente della Associazione Amici dell’Arte Moderna a Valle Giulia, Maddalena Santeroni.

“Sono onorata e commossa – ha dichiarato Maria Flora Monini – di entrare a far parte della prestigiosissima famiglia delle “Signore dell’Arte”, che mi vede a fianco di personalità straordinarie, capaci di portare la cultura italiana, in ogni sua sfaccettatura, sempre più in alto. Nel mio, continuerò a lavorare per rendere la nostra azienda sempre più a trazione femminile, ma soprattutto per promuovere il buono e il bello del nostro Paese nel mondo”.

A ricevere il riconoscimento di “Signora dell’arte 2023” anche Cristiana Capotondi, celebre attrice, regista e sceneggiatrice romana, Bruna Esposito, una tra le artiste più affermate nel panorama internazionale, Elena Ferrante, scrittrice di fama mondiale inserita nel 2016 dal settimanale statunitense “Time”nella lista delle 100 persone più influenti al mondo, Cristina Fogazzi, imprenditrice digitale conosciuta con lo pseudonimo “L’Estetista Cinica” – amata dal pubblico dei social per aver rivoluzionato il modo di parlare di bellezza alle donne, Antonella Polimeni, medico e Magnifica Rettrice, dal 1° dicembre 2020, dell’Università “La Sapienza” di Roma, prima donna a ricoprire questo ruolo in più di 700 anni di storia dell’ateneo romano, Speranza Scappucci, direttrice d’orchestra e pianista, nonché prima donna italiana a dirigere un’opera al Teatro alla Scala di Milano, Elisabetta Sgarbi, editrice, regista cinematografica e organizzatrice di eventi culturali, uno tra tutti, la celeberrima Milanesiana.

“Sono 17 anni – ha dichiarato la direttrice della Galleria Nazionale, Cristiana Collu – che l’Associazione A3M ci sostiene con diverse iniziative. Questa del Premio è una di quelle a cui tengo particolarmente, perché si pone come simbolo culturale di un percorso più ampio volto alla valorizzazione della figura femminile. Sono molto orgogliosa che questo luogo ospiti un premio che mette al centro il ruolo delle donne nella società”.

“Come recita il titolo del premio stesso – ha commentato la presidente dell’Associazione A3M Maddalena Santeroni – vogliamo rendere protagonista la parola “Arte” legandola non solo al luogo dove il Premio è nato, ma al significato stesso del termine. Arte come sostantivo femminile etimologicamente legato alla radice sanscrita “arche” che esprime il senso di “andare verso”. L’ arte, quindi, come capacità di agire e produrre, ma anche perseguire una direzione precisa, con determinazione e tenacia. Una formula che, unita alla naturale coesione tra donne, si fa testimonianza di esperienze, seppur diverse per professioni e ruoli, accumunate però dall’emergere “al femminile” in una società dove ancora la parità di genere non è giunta in porto”.