Liliana Segre cittadina onoraria di Todi, lunedì 27 la cerimonia - Tuttoggi.info

La senatrice interverrà online, saranno presenti alcune classi del tuderte

L’amministrazione comunale di Todi ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. La cerimonia – dopo che il consiglio comunale nella seduta dello scorso maggio ha votato il riconoscimento all’unanimità “per la testimonianza nell’esercizio della Memoria e il contributo dato alle giovani generazioni per la conoscenza della storia – si svolgerà lunedì 27 novembre alle ore 11 presso la Sala del Consiglio Comunale.

La senatrice Segre interverrà online, mentre sarà presente la professoresa Milena Santerini, vice presidente della Fondazione Memoriale della Shoah che porterà il saluto della Senatrice Segre e tratterà il tema “La Memoria della Shoah e l’antisemitismo oggi”. All’evento parteciperanno alcune classi delle scuole di Todi.

La cerimonia avviene in un momento nel quale la Senatrice a vita ha parlato di “dolore immenso” nell’osservare quanto sta accadendo in Medio Oriente: “Vedere i bambini toccati perché i genitori sono nemici tra loro o vederli allevati in modo che siano a loro volta nemici da adulti, è il più grande dolore mai provato”. Liliana Segre è in questi giorni particolarmente provata, tanto che alla città di Todi ha inviato un messaggio tramite la professoressa Milena Santerini, vice Presidente della Fondazione Memoriale della Shoah, che terrà una conferenza sul tema “La Memoria della Shoah e l’antisemitismo oggi”.

“Sono trent’anni che agisco da testimone senza mai parlare di odio e vendetta, ma oggi sono estremamente pessimista del futuro”, ha detto appena ieri la Senatrice. “Quando noi sopravvissuti o i nostri figli non ci saremo più tra 100 anni, sulla Shoah sarà tirata una riga. Basti pensare a cosa è successo con il genocidio degli armeni, anche se ora forse si è tornati a parlarne è quasi del tutto dimenticato”.

L’esperienza di Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, costituirà motivo di riflessione sul passato e sul presente, con l’intervento della professoressa Santerini rivolto in particolare agli studenti delle scuole superiori di Todi presenti in platea. “Il conferimento della cittadinanza onoraria di Todi – sottolinea il Sindaco Antonino Ruggiano – è un atto che guarda alle nuove generazioni ed è portatore di un messaggio di pace e di democrazia, contro ogni forma d’odio e di intolleranza”.

Nei mesi scorsi la cittadinanza onoraria era stata conferita al professor Silvio Garattini, scienziato di fama mondiale, residente a Todi da molti anni. Il prossimo 9 dicembre (alle ore 17) è previsto il conferimento della cittadinanza benemerita alla memoria a Roberto Prosperi, imprenditore impegnato a diversi livelli associativi.