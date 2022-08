L'ex-dipendente comunale Lanfranco Alimenti compie 100 anni - Tuttoggi

Questa mattina i festeggiamenti a Palazzo comunale con la moglie Rossana Conti, il sindaco Sisti e l'assessore Albertella.

Cento anni portati splendidamente. Questa mattina il sindaco Andrea Sisti e l’assessore Manuela Albertella hanno ricevuto a Palazzo comunale il neo centenario Lanfranco Alimenti per festeggiare, insieme alla moglie Rossana Conti, l’importante traguardo.

Dipendente comunale dall’agosto 1948 fino al 1979, inizialmente come fontaniere poi come capo officina dell’acquedotto, Lanfranco Alimenti ha raccontato lungamente i suoi ricordi di lavoratore, condividendo curiosità e conoscenze di grande interesse: dalle cisterne di acqua nascoste in alcuni palazzi e vie del centro storico, agli interventi per sanificare l’acqua dei pozzi a San Giacomo quando ancora non era stato realizzato l’acquedotto dell’Argentina, fino alle chiamate notturne per riparare condotte e tubazioni difettose.