Legambiente Foligno, convegno dedicato al Topino

Appuntamento per approfondire la gestione delle acque

Nuovo convegno dedicato al fiume Topino, organizzato da Legambiente Foligno e patrocinato dal Comune di Foligno. L’associazione ambientalista Legambiente Foligno Valli del Topino ha da sempre al centro della propria azione politica la salvaguardia del fiume Topino e dei suoi affluenti. Il convegno avrà luogo sabato, a partire dalle ore 16 e 30, presso Palazzo Trinci, Sala Rossa, Foligno.

Approfondimento su monitoraggio e gestione delle acque

“Monitoraggio della qualità delle acque, delle portate, vigilanza e segnalazioni su depurazione civile, industriale e agricola, attingimenti idrici illegali, sono queste le azioni messe in campo in questi ultimi anni per sollecitare una gestione ispirata ai criteri del rispetto, del risparmio e dell’efficienza della risorsa vitale per la vita della nostra valle. Questo secondo appuntamento – spiega l’associazione – dedicato al fiume Topino e alla gestione delle risorse idriche del nostro territorio, vuole essere un’occasione di dialogo e confronto costruttivo tra cittadini, istituzioni e gli enti preposti al controllo e alla gestione. L’obiettivo è sempre quello di individuare soluzioni concrete ed un percorso di interventi che possa garantire la sostenibilità ambientale del fiume e della sua valle per il benessere della comunità e delle future generazioni”.