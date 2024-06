Legambiente Foligno e Spoleto denunciano, "Sub Ambito 3 fanalino di coda per gestione rifiuti urbani" - Tuttoggi.info

ARPA pubblica i dati delle raccolte differenziate del IV Trimestre 2023. Legambiente, " Inaccettabile immobilismo in Valle Umbra e Valnerina"

“Desolante fotografia per il Sub Ambito 3 (22 comuni della Valle Umbra e della Valnerina) quella che emerge dalla lettura dei dati pubblicati da ARPA Umbria relativi alle raccolte differenziate del IV Trimestre 2023. I dati annuali definitivi e certificati dalla Regione usciranno ad inizio estate come al solito, ma è già possibile fare le prime considerazioni a consuntivo di un anno che per la Valle Umbra Servizi S.P.A è stato l’ennesimo in cui non si è registrato alcun miglioramento.” Questa l’analisi di apertura in una nota stampa ufficiale di Legambiente Foligno e Spoleto.

Infatti il Sub Ambito 3 si attesta su una media del 57%, ovvero 9 punti sotto quella regionale che comunque rimane stabile. Forse i dati annuali sposteranno di qualche punto percentuale, ma comunque i dati trimestrali sono quelli realmente indicativi per valutare se eventuali cambiamenti del servizio hanno prodotto risultati quantitativi.

Spoleto, che nel 2022 aveva di poco superato Foligno con un 62% annuale, nel IV trimestre conferma la stessa percentuale, senza nessun avanzamento e miglioramento. Stessa cosa per il comune di Foligno che rimane inchiodato al 60% da anni, punto più punto meno.

Anche gli altri Comuni non brillano: Nocera con il 30% e Montefalco con il 44% confermano i soliti ritardi, nonostante qualche timido segnale di miglioramento. Spello si attesta sul 61%, Bevagna sul 58,8% e Trevi, un tempo eccellenza della Valle Umbra, sta repentinamente peggiorando (64% nel IV trimestre).

In Valnerina si passa dal misero 3% di Poggiodomo, al 51% di Santa Anatolia ma anche questa senza miglioramenti.

“Come è possibile – si chiedono Legambiente Foligno e Legambiente Spoleto – che in un’azienda interamente controllata dai comuni soci, questi non abbiano né singolarmente, né collettivamente la possibilità di incidere sulle scelte strategiche dell’azienda?”

“Tre anni fa la VUS ha annunciato un piano industriale, mai reso pubblico ai cittadini e alle associazioni, – continuano i due circoli di Legambiente – che avrebbe dovuto prevedere una rimodulazione dei servizi che evidentemente o non sono stati realizzati o sono stati insufficienti, se non fallimentari”.

La rimodulazione, sia a Foligno, sia a Spoleto, ha riguardato il solo calendario delle raccolte che si è uniformato su ritiri di 15 giorni sia per i condomini con secchielli da 40 litri che nelle case singole con bidoni da 240 litri. Una soluzione che ha facilitato il servizio ma certo non ha incrementato le performance di raccolta e ha scontentato molti cittadini.

“Non è comprensibile e soprattutto non è accettabile questo immobilismo in Valle Umbra e in Valnerina – concludono Legambiente Foligno e Legambiente Spoleto – Serve un drastico cambio di rotta, con una riorganizzazione coerente ed efficiente che preveda il coinvolgimento delle comunità. Servono misure per la riduzione dei rifiuti alla fonte, strategie di riuso, domiciliarizzazione della raccolta differenziata, valorizzazione delle materie seconde e implementazione delle filiere di riciclo. Gli esempi che assicurano una buona gestione dei rifiuti urbani con alte percentuali e buona qualità di raccolta differenziata esistono anche in Umbria, basta copiare”.