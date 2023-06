Lega Terni: "Il lavoro per realizzare il nuovo ospedale prosegue" - Tuttoggi.info

"Non è assolutamente vero che il progetto del nuovo ospedale pubblico di Terni è naufragato".

“Il lavoro per realizzare il nuovo ospedale a Terni prosegue”.

“Non è assolutamente vero che il progetto del nuovo ospedale pubblico di Terni è naufragato“, si legge in una nota della Lega.

“L’impegno della Regione Umbria prosegue nel reperimento delle risorse pubbliche necessarie a completare il finanziamento del progetto sul quale continuiamo a credere con determinazione, considerando che il nosocomio ternano è tra i più vecchi di quelli presenti in Umbria, non certo per responsabilità del centrodestra che governa da pochi anni.

“Il centrodestra alla guida della Regione Umbria – conclude la Lega Terni – ha preso in mano la questione

annosa del ‘Santa Maria’ e sta lavorando affinché venga garantita una risposta completa e capillare alle esigenze sanitarie del territorio”.