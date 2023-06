Lega, Simone Marcelli referente del Carroccio per Trevi

La nomina da parte del segretario di Foligno Malaridotto

Il segretario della Lega Foligno, Mauro Malaridotto, ha nominato Simone Marcelli come referente del partito per la città di Trevi. “Simone Marcelli – spiega Malaridotto – ha dimostrato nel corso degli ultimi

mesi un profondo impegno nel promuovere i valori della Lega e nel sostenere la campagna elettorale in supporto del sindaco Ferdinando Gemma, offrendo un importante contributo nella storica vittoria del

centrodestra dopo oltre 70 anni di amministrazioni di sinistra. La sua nomina come referente di Trevi rappresenta un passo in avanti per il partito che si struttura sempre più a livello locale. La presenza sul

territorio di un referente della Lega – spiega il segretario di Foligno – dimostra il nostro impegno nel sostenere le esigenze specifiche di Trevi e dei suoi abitanti. Marcelli, molto conosciuto e stimato, ha

dimostrato grande interesse nell’affrontare le questioni che riguardano la comunità trevana; la sua nomina come referente locale – conclude – va nella direzione di garantire un costante legame tra i cittadini e l’amministrazione comunale, offrendo nuove opportunità di collaborazione e dialogo tra partito e territorio”.