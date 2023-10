Le migliori location di eventi in Umbria: una meta dal fascino intramontabile - Tuttoggi.info

Sono sempre le persone che scelgono le location dell’Umbria per celebrare matrimoni, anniversari, ricorrenze o anche feste aziendali e team building

Definita cuore verde dell’Italia, l’Umbria si conferma anche quest’anno una delle mete predilette per l’organizzazione di eventi speciali, soprattutto per chi è in cerca di pace e intimità.

Sono sempre di più, infatti, le persone che scelgono le location dell’Umbria per celebrare matrimoni, anniversari, ricorrenze e, perché no, anche feste aziendali o team building da portare per sempre nel cuore.

Ma cosa rende questa terra così attraente? E come trovare le location originali per eventi in Umbria?

Una destinazione in crescita

Complice la tranquillità, il territorio offre un mix unico di bellezze naturali e con la sua ricchezza culturale e il cibo prelibato si presta perfettamente per essere uno scrigno di location di eventi indimenticabili in Umbria.

Questa regione italiana, infatti, è un tesoro nascosto, lontano dal caos delle metropolitane, dalle folle di turisti e con una personalità tutta da scoprire.

Dai suggestivi borghi medievali alle ville storiche immerse nella campagna, è in grado di soddisfare ogni esigenza. Essendo facilmente accessibile da molte città italiane, poi, si trasforma in una destinazione comoda per gli ospiti provenienti da tutto il Paese.

Il clima, poi, rende l’Umbria una location perfetta in qualsiasi stagione dell’anno: inverni particolarmente miti e estati non eccessivamente torride garantiscono un’atmosfera ideale in ogni momento.

Lasciarsi ispirare: le imperdibili location dell’Umbria

Ricca di attrazioni e città da visitare, prima fra tutte Assisi: luogo di nascita di San Francesco, la sua basilica attira visitatori da tutto il mondo. Perugia, poi, un fascinoso borgo medievale in cui passeggiare fra le strade caratteristiche a assaporare tutta la sua storia.

E per gli amanti del buon vino, Orvieto è una tappa obbligatoria, qui si può ammirare inoltre la bellezza gotica della città.

Non possono mancare all’appello, poi, il Lago Trasimeno, il più grande dell’Italia centrale offre uno sfondo naturale spettacolare per gli eventi all’aperto, soprattutto all’ora del tramonto e le Cascate delle Marmore.

Queste, in particolare, sono famose per essere le più alte d’Europa e soprattutto nei mesi estivi si trasformano in una location originale e sorprendente per diversi eventi.

Le location in Umbria più suggestive per eventi indimenticabili

Con una storia così importante e tanti particolari da scoprire, è chiaro quanto sia complesso racchiudere la meraviglia della regione in poche righe e soprattutto fare un elenco esaustivo delle più belle location per organizzare gli eventi in Umbria.

Sicuramente fra le più suggestive si possono trovare il castello di Montignano, una struttura medievale restaurata negli anni, è un luogo incantevole per matrimoni ed eventi romantici da favola.

Così come il borgo di Tragliata che, con i suoi giardini ben curati e la piscina panoramica, offre un binomio perfetto di rusticità ed eleganza. E, infine, l’Abbazia di San Faustino, ricca di storia e bellezza, è perfetta per i ricevimenti raffinati.

Naturalmente per scoprirle tutte è utile farsi consigliare dai professionisti che organizzano eventi e cerimonie perché l’Umbria nasconde davvero moltissimi tesori che una semplice ricerca non può rivelare.

Saranno loro a scoprire le location dell’Umbria più suggestive e realizzare un’esperienza unica e indimenticabile per chiunque desideri celebrare le occasioni speciali in una cornice di bellezza e serenità.