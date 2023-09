Lavori sulla Centrale Umbra, chiusa l’uscita di Foligno Nord in direzione Foligno  - Tuttoggi.info

(Foto in evidenza di repertorio) A partire da lunedì 25 settembre saranno eseguiti i lavori di risanamento profondo della pavimentazione su un nuovo tratto della strada statale 75 “Centrale Umbra”, in prosecuzione dei tratti già risanati, in località Foligno Nord.

Per consentire i lavori, sarà temporaneamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Foligno Nord (km 23,500) per chi viaggia in direzione Foligno. Per i veicoli è possibile usufruire dello svincolo precedente di Spello (km 20,600) Il completamento di questa fase è previsto per il prossimo 25 ottobre , salvo condizioni meteo sfavorevoli. L’intervento, analogamente agli altri in corso sulla rete Anas dell’Umbria, riguarda il risanamento profondo del corpo stradale con la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre 60 cm di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto di tipo drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche.

I lavori sulla Centrale Umbra sono attivati nell’ambito del piano di riqualificazione e potenziamento della rete stradale Anas dell’Umbria, per un investimento complessivo di un miliardo di euro tra interventi ultimati, in corso e programmati. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.