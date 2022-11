Lavori alla rete idrica, manca l'acqua a Montefalco: ecco dove

Al ripristino si potranno verificare dei malfunzionamenti

A causa di interventi di manutenzione alla rete idrica, Valle Umbra Servizi Spa comunica che giovedì 17 novembre, dalle 9 alle 18, si potranno verificare cali di pressione in rete e possibili interruzioni dell’erogazione dell’acqua nel centro storico di Montefalco.

Le vie interessate

Le vie interessate dalle conseguenze di questi lavori sono corso Mameli e vie limitrofe; via Melanzio e vie limitrofe; via Tempestini e vie limitrofe; piazza del Comune e vie limitrofe; via Ringhiera Umbra e vie limitrofe – Largo Vaccino e vie limitrofe; via delle Grazie e vie limitrofe – Vicolo Valenti e vie limitrofe. Al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di opalescenza o torbidità. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. Per informazioni è attivo il Numero Verde 800-663036.