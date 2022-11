Lavori alla rete elettrica, manca l’acqua a Colfiorito

Per informazioni o necessità, il numero verde a cui rivolgersi è 800 - 663036.

A causa del distacco della fornitura di energia elettrica previsto da Enel per la giornata di giovedì 01 dicembre 2022 nella fascia oraria 08:30 – 16:00, e comunque fino all’ultimazione dei lavori, si potranno verificare cali di pressione in rete e possibili interruzioni nella erogazione dell’acqua nella zona di Colfiorito e aree limitrofe.

Eventuali problematiche

Valle Umbra Servizi Spa, l’azienda che gestisce la risorsa idrica, informa che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza.

In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.