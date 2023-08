Lavori di messa in sicurezza della strada comunale San Gregorio di Ocenelli - Tuttoggi.info

Lavori su un tratto di strada di circa 4 km, su cui verranno realizzati lavori di stabilizzazione in calce e cemento e depolverizzazione

Approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di messa in sicurezza della strada comunale San Gregorio di Ocenelli. Passato al vaglio della Giunta comunale nei giorni scorsi, entro il 10 agosto il progetto verrà inviato alla Regione Umbria per la concessione del nulla osta.

L’intervento riguarderà un tratto di strada di circa 4 km, su cui verranno realizzati lavori di stabilizzazione con calce e cemento e la depolverizzazione con triplo strato. Questo tipo di trattamento permetterà di rinforzare la struttura della fondazione della sede stradale ed eviterà che l’acqua presente nel sottosuolo risalga in superficie generando crepe, buche e avvallamenti.

La somma a disposizione per l’esecuzione dei lavori, che permetteranno anche la sistemazione della nuova segnaletica verticale e l’installazione di guard rail in legno, è di € 608.224,57, comprensivi di iva e delle spese tecniche accessorie.

Gli uffici tecnici del Comune di Spoleto, una volta ricevuta l’approvazione da parte della Regione Umbria, predisporranno gli atti di gara che, indicativamente, andrà in pubblicazione tra la fine di settembre e la prima metà del mese di ottobre.

