Lavori A.Se. , piano di interventi nel centro storico e nelle frazioni fino al 10 novembre - Tuttoggi.info

Questa settimana gli interventi di sistemazione e manutenzione realizzati da A.Se. Spoleto interesseranno le strade, alcuni stabili comunali, la pubblica illuminazione, i cimiteri e il verde pubblico.

Per quanto riguarda le strade comunali Montelirossi e Collemarozzo saranno interessate da lavori di decespugliazione, mentre la manutenzione stradale è prevista in viale Guglielmo Marconi, in via San Tommaso, via Caduti di Nassirya, via Piazza d’Armi, via Luigi Einaudi (Madonna di Lugo) e via San Benedetto (San Venanzo).

La scuola primaria di secondo grado “Dante Alighieri”, in via Don Pietro Bonilli, la rotatoria di colle San Tommaso, tra via Pietro Conti e via Caduti di Nassirya, e via delle Industrie a Santo Chiodo saranno invece interessate dal taglio dell’erba e da interventi di pulizia. Nell’area verde davanti alla pista di atletica, a piazza D’Armi, verrà effettuata la manutenzione dei cestini, mentre in via Alcide De Gasperi, a San Giovanni di Baiano, è prevista la potatura di alcuni alberi.

Anche gli stabili di proprietà comunale saranno oggetto di interventi. Innanzitutto verrà completata la riparazione della rete di recinzione della scuola primaria di Santa Croce e la pulizia delle gronde e dei discendenti alla scuola primaria di San Martino in Trignano. Discorso analogo per i teatri Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, Nuovo Gian Carlo Menotti ed il Complesso monumentale di San Nicolò dove verranno ultimate le verifiche degli impianti elettrici e di sicurezza. La manutenzione degli infissi è in programma alla scuola dell’infanzia e primaria di Terzo la Pieve, mentre al Centro polivalente di Baiano verrà effettuata la manutenzione della copertura con un intervento di sistemazione della guaina.

Ovviamente le squadre dell’A.Se Spoleto interverranno in caso di segnalazione di guasti agli impianti elettrici ed idrici degli stabili comunali. Per quanto riguarda i cimiteri è previsto lo svuotamento dei sacchi a San Sabino, San Giacomo e al Cimitero monumentale, nuovi allacci e riparazioni alle lampade votive.

Anche questa settimana verrà sistemata la segnaletica stradale mobile per il mercato del venerdì in via Cacciatori delle Alpi e verranno effettuati a riguardo gli interventi necessari sulla base delle richieste della Polizia Locale.