Laura Chiatti, festa per i 40 anni ad Assisi con Marco Bocci deejay, karaoke e tuffo in piscina | Foto

Anche quest'anno festa di compleanno condivisa con l'amico Angelo Rifino per Laura Chiatti: festeggiamenti ad Assisi

Festa di compleanno memorabile per l’attrice umbra Laura Chiatti, che venerdì 15 luglio ha compiuto 40 anni. E non poteva essere altrimenti, visti già i festeggiamenti degli ultimi anni, sempre al fianco dell’amico Angelo Rifino che compie gli anni (6 di meno) lo stesso giorno.

Questa volta Laura Chiatti ha scelto come scenario per la festa la tenuta di San Masseo ad Assisi, dove ha accolto – affiancata dal marito Marco Bocci – amici e familiari. Immancabili ovviamente i figli Enea e Pablo, con il primo protagonista insieme ai genitori di un tuffo notturno in piscina vestito.