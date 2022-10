Laterizio e terracotta, domani a Marsciano convegno dell'Isuc - Tuttoggi

Le conclusioni sono affidate ad Andrea Pilati vicesindaco di Marsciano con delega allo Sviluppo economico che sottolinea come sia “lunga ed importante la storia che lega il nostro territorio alla produzione di laterizi e terrecotte. Questa bella iniziativa sarà l’occasione per tratteggiare non solo il passato ma anche per approfondire il ruolo che possono avere nello sviluppo della nostra comunità questo materiale e il know how che su di esso le attività produttive locali possono vantare”.

In occasione del convegno sarà anche possibile visitare, a partire dalle ore 15.30, il Museo del Laterizio e delle Terrecotte di Marsciano.