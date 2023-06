Lancio petardi contro gatti, responsabili incastrati da telecamere "Hanno tutti tra 10 e 12 anni" - Tuttoggi.info

I carabinieri sono risaliti anche ai genitori e al negozio che ha venduto i petardi ai minori, si sarebbero accaniti contro dei gatti anche in altre zone della città

Sono stati individuati i responsabili del lancio di petardi contro i gatti della colonia felina di Umbertide, avvenuto lo scorso 22 giugno.

Si tratta, come già segnalato da vari testimoni, di un gruppo di minorenni tra i 10 e 12 anni di età, ripresi sia dalle telecamere di videosorveglianza della struttura che da quelle del centro storico. In entrambi i casi sono stati riconosciuti da un monopattino elettrico e da alcune magliette di una squadra di serie A. Proprio due giorni fa un’altra segnalazione parlava proprio di “bambini in monopattino elettrico intenti a lanciare petardi contro dei gatti”, stavolta però in via Imbriani.

“La cosa peggiore – ci ha detto una delle volontarie – è che si muovono in gruppo con atteggiamenti sfidanti e prepotenti. Quando li ho individuati all’ingresso di Piazza Matteotti si sono dati alla fuga ma con fare spavaldo, non certo da minori della loro età. Poco più tardi abbiamo raccolto un mucchio di petardi (nella foto) che hanno abbandonato proprio sotto la Rocca“.

Le responsabile della colonia felina Marta Serpolla, subito dopo i fatti del 22 giugno, si era rivolta ai carabinieri di Città di Castello che, visionando i filmati e sentendo i testimoni, hanno individuato i minori, risalendo successivamente ai loro genitori e al negozio che gli avrebbe venduto i petardi. “Ringraziamo i militari per averci ascoltato e prontamente aiutato. Decideranno loro ora cosa fare e come procedere nei confronti dei responsabili, sperando ovviamente che queste cose non capitino più”.