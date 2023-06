Petardi contro i gatti della colonia felina "Sono stati bambini molto piccoli" - Tuttoggi.info

E' l'ennesimo episodio contro la struttura di Umbertide, le volontarie "Cittadini segnalino qualsiasi situazione sospetta"

Continuano gli episodi di inciviltà contro la colonia felina di Umbertide, a due passi dal Tevere. Stavolta è stato denunciato addirittura il lancio di petardi da parte di un gruppo di bambini davvero molto piccoli.

Il fatto sarebbe avvenuto ieri (22 giugno) intorno all’ora di cena: “Ci hanno segnalato bambini soli, non accompagnati dai genitori, dell’età di circa 5/6 anni – riferiscono le volontarie – che avrebbero fatto esplodere dei petardi per spaventare i gatti randagi. Sono stati allertati i carabinieri forestali”.

Alcuni gatti, per la paura, sono scappati dal proprio habitat ma fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito. Non è la prima volta che avvengono “incursioni” del genere contro i mici: lo scorso marzo uno dei piccoli ospiti della colonia fu raggiunto addirittura da un colpo di fucile, ritrovato con una zampa piena zeppa di pallini di piombo (venne salvato dopo un mese di convalescenza in gravi condizioni).

Le volontarie invitano ancora una volta i cittadini a segnalare qualsiasi situazione sospetta. La colonia felina del Tevere, che attualmente ospita circa 20 randagi, ha compiuto un anno proprio ieri (22 giugno) e in questo lasso di tempo ha subito anche tanti atti vandalici (l’ultimo sempre a marzo) contro le strutture e le casette che ospitano i gatti. “Sappiate che denunceremo ogni atto indegno” ricordano le responsabili.