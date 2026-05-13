Banda specializzata in furti tra Lombardia e Marche, 4 arresti nel Milanese - Tuttoggi.info

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Banda specializzata in furti tra Lombardia e Marche, 4 arresti nel Milanese

ItalPress

Banda specializzata in furti tra Lombardia e Marche, 4 arresti nel Milanese

Mer, 13/05/2026 - 12:03

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PESARO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato, nell’ambito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura di Pesaro, hanno fermato tre cittadini albanesi, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione e ricettazione commessi tra Lombardia e Marche tra febbraio e aprile. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Milano insieme ai colleghi di Pesaro, ha consentito di individuare la base logistica del gruppo criminale in un box sotterraneo situato a Vimodrone, nel Milanese, utilizzato come punto di partenza per le trasferte finalizzate alla commissione dei reati. vbo/mca3
(fonte video: Polizia di Stato)

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