Lamberto Sposini compie 69 anni: gli auguri vip al giornalista

Tante le chiamate video per fargli gli auguri e fargli sentire la vicinanza

Lamberto Sposini, il celebre giornalista folignate, compie 69 anni. Un compleanno in piena pandemia, che l’uomo passera a Milano con la famiglia, con il cuore rivolto all’Umbria, alle sue specialità e ai suoi panorami

Gli auguri

Non sono mancati gli auguri vip per Lamberto Sposini che, nella sua vita pubblica, era entrato in tutte le case degli italiani con programmi di larghissima diffusione come l’ultimo che l’aveva visto protagonista, ‘La vita in diretta’ fino al terribile malore.

Carolyn Smith

Nei giorni scorsi era stato omaggiato dalla storia su Instagram di Barbara d’Urso, amica di sempre. E oggi c’è un’altra amica di sempre che gli rende omaggio: Carolyn Smith, coreografa, ballerina e personaggio televisivo. “Oggi i miei due uomini del cuore compiono gli anni“.