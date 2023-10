Lamarina, la carica dei 650 con un bel gesto durante la gara | I vincitori - Tuttoggi.info

La 37^ edizione della gara podistica nazionale non ha deluso le aspettative, colorando come sempre i paesi e le frazioni di San Giustino

Ancora una volta la “Lamarina” ha fatto centro per numeri, qualità e socialità, a partire dai 650 iscritti partiti dalla piazza Centrale di Lama, che hanno animato e colorato tutti i paesi e le frazioni di San Giustino.

Anche il meteo, ieri mattina (1 ottobre), ha naturalmente “aiutato” una manifestazione – giunta alla 37^ edizione – ormai entrata di diritto nel calendario nazionale e da tempo ben organizzata dalla Olympic Runners Lama. Una volta applauditi i più piccoli (circa 250) – scattati alle 9 – un’ora dopo è stato dato lo start ai 100 partecipanti della non competitiva di 5 km e ai circa 300 della competitiva (13,8 km con passaggio su Pitigliano, Celalba, San Giustino, Altomare, le Capanne, Selci e ritorno a Lama).

Due gli atleti che nell’assoluta hanno lottato sino agli ultimi metri per aggiudicarsi il titolo di “re” della Lamarina, Federico Fragiacomo (Trieste Atletica), alla sua prima partecipazione, che ha chiuso con 3” di vantaggio su Thomas Sorci (Atletica Winner Foligno), 2° come nel 2022. Terzo gradino del podio per Michel Pastorini (Polisportiva Policiano) a due minuti dall’argento. In campo femminile gara in solitario per Valentina Mattesini (Pol. Policiano), con un tempo di 52′.22”, che ha preceduto di un minuto Giulia Giorgi (Arcs Cus Perugia). Bel terzo posto in rimonta di Roberta Belardinelli, che ha chiuso con il bronzo dopo l’argento agli europei.

Combattuta anche la gara non competitiva: al termine dei 5 km sul gradino più alto del podio Patrizio Giorgi, secondo Samuele Falaschi e terzo Antonio Romanelli, tra le donne vittoria di Elisabetta Croci, davanti a Enrica Gambarelli e Chiara Gallorini. Trofeo over 50 per Cesare Sassolini. Il premio per la società partecipante più numerosa è andato al Marathon Club.

L’organizzazione ha infine riservato un riconoscimento anche a due atleti che oggi si sono contraddistinti per un bel gesto: pur facendo parte del gruppo dei primi 15, si sono fermati a soccorrere una bambina e il padre caduti dalla bici, riprendendo poi la gara e chiudendo rispettivamente al 38° e 45° posto. Loro sono Federico “Fred” Morini (Tiferno Runners) e Francesco Arduini (Osteria dei Podisti). Anche per questa edizione, con l’ausilio degli sponsor, è stata effettuata una donazione a scopo benefico, devoluta a favore dell’”Associazione Liberamente Donna – insieme contro la violenza sulle donne”.