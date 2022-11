La “strana” caduta di Leon, la paura, il sollievo dopo l’ospedale

L'asso cubano, dopo la premiazione per la conquista della Supercoppa, è stato sottoposto ad accertamenti clinici in ospedale che hanno escluso lesioni

Nella tarda serata di martedì Wilfredo Leon ha potuto raggiungere i compagni in albergo dopo l’esito positivo dei controlli in ospedale. L’asso cubano naturalizzato polacco è stato vittima di uno strano incidente nelle battute finali del tie break della Supercoppa, poi vinta dalla Sir. Strano per la dinamica, perché Leon, dopo un attacco, è scivolato all’indietro, battendo pesantemente la testa e restando a terra per lunghi attimi in cui tutti i tifosi e gli sportivi sono rimasti in apprensione.

Quando Leon si è rialzato, assistito dallo staff medico, tra gli applausi del pubblico, è stato controllato anche il taraflex nel punto della caduta, vista la singolarità dell’incidente.