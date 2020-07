La SpoletoNorcia in Mtb rinviata al 2021, ma ci saranno i “Bike days”

Una formula completamente diversa e gratuita per chi ormai da anni segue “La SpoletoNorcia in Mtb”, l’evento che fa della promozione del ciclismo e del territorio da ormai 7 anni i suoi punti cardine. E’ quella che si terrà dal 4 al 6 settembre 2020, annunciata lunedì sera dal presidente del comitato organizzatore Luca Ministrini e dal presidente dell’Mtb club Spoleto Emiliano Di Battista.

Non ci sarà in realtà quest’anno la settima edizione della “SpoletoNorcia in Mtb”, con l’evento rinviato al 5 settembre 2021. Ma questo non vuol dire che il tracciato della ex ferrovia e quelli limitrofi rimarranno silenziosi e vuoti. Nel primo fine settimana di settembre, infatti, si terranno i “Bike days”.

“In 7 anni – ha ricordato Ministrini – abbiamo vissuto tante esperienze, non ci siamo fermati nemmeno con il terremoto. Abbiamo sentito tanto calore intorno alla SpoletoNorcia ed allora, viste le difficoltà legate al Covid-19 abbiamo deciso di cambiare format. E’ chiaro a tutti che la SpoletoNorcia in Mtb non si poteva fare come siamo abituati a conoscerla“.

La SpoletoNorcia in mtb diventa quindi la SpoletoNorcia in mtb bike days. “Abbiamo deciso di rendere disponibili e liberi tutti i sentieri della SpoletoNorcia in mtb, anzi di rilanciare. Prepareremo 6 percorsi: 2 adatti alla bici da strada, 2 gravel e 2 adatti alla mountainbike. Noi proponiamo di venire in Umbria, a Spoleto,a percorrere quanti più km possibili. Giri molto panoramici. Vogliamo lanciare in Umbria una formula diversa di cicloturismo”.

Dunque nessun percorso imposto, ma si potrà partire da dove si vorrà e metterci il tempo che si vorrà, attraverso le varie direttrici intorno alla ex ferrovia, cioè con la ciclabile Spoleto – Assisi e la greenway del Nera. Proprio in merito a quest’ultima, il 5 settembre, ci sarà, con appuntamento a Sant’Anatolia di Narco, l’inaugurazione del tratto rinnovato fino a Terria (Ferentillo).

E per chi si era iscritto all’edizione 2020 dell’evento? “Chi è iscritto per settima edizione, – ha annunciato Emiliano Di Battista – lo sarà di diritto per il 2021. Per rispetto però di chi ci ha sempre dato fiducia, siamo disponibili a restituire la quota a chi vuole richiederla indietro, ci sembra doveroso”.

I dettagli su questi bike days verranno illustrati sul sito internet della SpoletoNorcia in mtb nei prossimi giorni. Intanto però, è stato annunciato che online saranno messi a disposizione i percorsi e le tracce gps. “E’ un modo – ha aggiunto Ministrini – per conoscere il territorio, senza l’assillo del cronometro o di assembramenti. Non avremo ristori, pasta party, pacchi gara… La partecipazione sarà assolutamente gratuita. Non abbiamo idea di quante persone potranno venire, ma abbiamo avuto la richiesta dalla città, dal Comune, dalla Regione, di poter fare qualcosa di alternativo. Vorremmo dare un grosso segnale di rilancio e diamo un’opportunità sia agli operatori di lavorare un po’, che alle persone che vogliono fare sport all’aria aperta di venirsi a divertire in questa parte d’Italia“.

Infine, chi parteciperà ai “Bike days” avrà diritto ad uno sconto per il prossimo anno.