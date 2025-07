La Spoleto Marching Band al bosco sacro di Monteluco per concerto gospel | Proteste per l'incuria - Tuttoggi.info

E’ fissato per domani pomeriggio, domenica 27 luglio 2025 con inizio alle 18,15, presso il Bosco sacro di Monteluco di Spoleto con ingresso libero, il concerto della Spoleto Marching Band che per l’occasione suonerà musiche di Miller, Pauer, Hancock, Piazzolla e Song tratte dal repertorio gospel.

La band è composta da Elena Benedetti e Alessandro Fabbri (clarinetto), Alessandro Minestrini, Giorgio Maria Francioli, Cristiano Ciani, Gabriele Francioli e Brunero Minestrini (sax contralto), Roberto Costanzi, Francesco Manni e Raffaella Bartesaghi (san tenore), Luca Manuel Chicchiero (sax baritono), Marcello Bizzarri (sax basso) e Roberto Reggiani alle percussioni.

Un nuovo evento promosso dalla Pro Loco di Monteluco dell’infaticabile presidente Lucio Soldoni che nelle ultime ore, tramite social, è tornato però a denunciare lo stato di incuria in cui versa l’area limitrofa al Bosco sacro, famoso per la presenza di alcune grotte vissute da Santi e per essere stato qui ritrovata la Lex spoletina, tra tavoli, panchine e scale ammalorate e persino la struttura che ospita i bagni pubblici e che presenta importanti lesioni alla struttura portante.