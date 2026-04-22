L'Agriturismo Monte Acuto, 25 anni di ospitalità tra natura, silenzio e meraviglia - Tuttoggi.info

L’azienda della famiglia Ferranti celebra un traguardo importante: un luogo sospeso tra Umbria e Toscana dove il tempo rallenta e ogni soggiorno diventa esperienza. Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che, invece, restano dentro. L’Agriturismo Monte Acuto, immerso nel verde delle colline nelle vicinanze di Umbertide, appartiene senza dubbio alla seconda categoria. A venticinque anni dalla sua nascita, la struttura della famiglia Ferranti celebra un traguardo che sa di passione, dedizione e amore autentico per l’ospitalità, in un contesto paesaggistico di rara bellezza, tra natura, quiete e scorci che sanno incantare.

Chi arriva a Monte Acuto rimane colpito dalla riservatezza del luogo, dal fascino della struttura e dall’armonia con cui ogni dettaglio sembra dialogare con il paesaggio circostante. D’estate sono i raggi del sole che si infrangono sull’acqua della piscina a regalare immagini da cartolina; d’inverno, invece, è lo scoppiettio del fuoco nei camini delle camere e degli appartamenti ad accendere un’atmosfera raccolta, intima, perfettamente in sintonia con lo stile bucolico che rende unico questo agriturismo. È proprio questa capacità di coniugare semplicità e comfort, natura e accoglienza, a rappresentare il cuore dell’esperienza Monte Acuto.

Le camere bucoliche, il bosco possente e verde che circonda la struttura, la vista mozzafiato sulla Valtiberina si sposano con la piscina, la vasca idromassaggio la sauna e tutti i confort che trasformano una vacanza in una fiaba. “Vorremmo ringraziare – dice Simone Ferranti, che insieme alla moglie Sandra gestisce l’agriturismo – tutti i clienti che in questi anni sono venuti a trovarci e continuano a farlo. Ringraziamo anche tutti coloro che ci hanno manifestato apprezzamento per i nostri sforzi quotidiani, finalizzati a rendere il soggiorno a Monte Acuto un’esperienza da ricordare e da portare con sé”. Parole che raccontano bene lo spirito di una realtà costruita giorno dopo giorno, con il lavoro silenzioso di chi ha scelto di fare dell’accoglienza una forma concreta di cura. A Monte Acuto, infatti, la natura non si ammira soltanto con gli occhi: si vive anche a tavola. La famiglia Ferranti produce infatti olio extravergine di oliva biologico, frutto di una tradizione agricola portata avanti “da secoli”, con spremitura a freddo e certificazione ICEA per l’agricoltura biologica.

Ai tanti turisti del nord Europa o delle Grandi città basta una fetta di pane caldo e un filo d’olio per trasformare un momento semplice in un ricordo destinato a durare. Tra le esperienze più apprezzate anche la visita alla vicina Azienda Apistica di Montecorona, altro luogo simbolico di un territorio ricco di eccellenze, dove il lavoro delle api restituisce il gusto pieno e vero di questa terra generosa.

Venticinque anni dopo, l’Agriturismo Monte Acuto continua dunque a rappresentare molto più di una struttura ricettiva: è un rifugio dell’anima, un invito a rallentare, un piccolo mondo in cui il tempo sembra ritrovare il suo passo naturale. Relax, riservatezza, comfort, sapori, aria incontaminata: nel compleanno dell’Agriturismo Monte Acuto c’è tutto questo, e molto di più. Buon compleanno, allora e cento di questi giorni