Software per la gestione delle paghe: come orientarsi nella scelta - Tuttoggi.info

L’uso dei moderni software gestionali rappresenta una scelta sempre più diffusa presso le aziende e i professionisti dell’amministrazione. Parliamo infatti di programmi innovativi, pensati con diverse funzionalità avanzate in grado di coadiuvare in maniera efficace nella redazione di documenti che prevedono l’inserimento di dati, risultando consultabili sia da desktop che da mobile.

Tra i programmi più richiesti da PMI e consulenti del lavoro troviamo quelli per la gestione delle buste paga: un aspetto che può diventare un vero e proprio tallone d’Achille se non ci si dota degli strumenti giusti.

I gestionali per le buste paga sono l’ideale per ottimizzare tanto i tempi quanto le risorse. Ma come orientarsi nella scelta, alla luce delle diverse opzioni disponibili? Ne parliamo in questo articolo.

L’importanza di affidarsi a un’azienda specializzata

Word ed Excel sono programmi davvero utili ma di per sé insufficienti quando si tratta di ottemperare ai compiti delicati di un reparto dove la precisione e l’affidabilità delle informazioni si dimostrano basilari.

È in tale ottica che i gestionali per buste paga si rivelano capaci di fare la differenza, aiutando a calcolare le retribuzioni da versare e integrando i dati con altre soluzioni telematiche già in uso.

Tra le proposte più interessanti, troviamo quelle di una realtà specializzata come Ranocchi Fabriano, una società presente dal 2010, quando è stata fondata da Francesco Traballoni, che si distingue per il know-how interno di alto livello, a cui unisce la costante capacità di innovarsi con intelligenza, adattabilità, energia, tenacia e trasparenza nella comunicazione.

La sua suite di programmi per le buste paga risulta compatibile con qualsiasi device e ambiente operativo. Il team di consulenza di Ranocchi Fabriano è pronto inoltre a intervenire sia da remoto che in presenza (nelle Marche e a Perugia) supportando attivamente la competitività del reparto amministrativo.

Come funziona la gestione (digitale) delle buste paga

L’uso dei gestionali per buste paga si inserisce nella cornice di quella comunemente nota come digitalizzazione retributiva. Si tratta dell’adozione delle tecnologie ad hoc nella gestione degli aspetti remunerativi di un’organizzazione.

Interessa in particolare i seguenti fattori:

tabelle retributive;

benefit;

incentivi;

eventuali aggiornamenti normativi.

Questi elementi influiscono in maniera diretta sull’elaborazione di un documento quale la busta paga o il cedolino, il quale ricordiamo deve essere obbligatoriamente consegnato dal datore di lavoro ai dipendenti.

I dati che non possono mancare nelle buste paga

Quali dati devono essere presenti nella busta paga? Si tratta sostanzialmente di quelli che seguono:

intestazione : dati anagrafici sia del collaboratore che dell’azienda, tipo di contratto e periodo oggetto di riferimento;

: dati anagrafici sia del collaboratore che dell’azienda, tipo di contratto e periodo oggetto di riferimento; importo della retribuzione lorda : può contenere varie voci a seconda del singolo contratto di lavoro;

: può contenere varie voci a seconda del singolo contratto di lavoro; trattenute : sono da distinguere dalla retribuzione lorda e comprendono i contributi INPS, IRPEF e addizionali (regionali e comunali);

: sono da distinguere dalla retribuzione lorda e comprendono i contributi INPS, IRPEF e addizionali (regionali e comunali); importo della retribuzione netta: è frutto del calcolo di quanto corrisposto effettivamente al dipendente, tra retribuzione lorda e trattenute.

I moderni software gestionali per le buste paga consentono di ottimizzare tutto ciò che ruota attorno alla compilazione e persino alla consegna di un documento che se non redatto con l’opportuna precisione può generare più di una criticità. Basta infatti un solo dato sbagliato per esporre a contenziosi e a sanzioni anche onerose.

Le caratteristiche e i vantaggi di un gestionale per buste paga

Un gestionale per buste paga si distingue per le seguenti caratteristiche. Vediamole nei dettagli i vantaggi più rilevanti:

automazione dei calcoli e della compilazione : il processo può essere in larga parte automatizzato, tanto nel calcolo delle singole voci quanto nella compilazione. Ciò avviene soprattutto se il software risulta integrato con altre funzioni , ad esempio quella di rilevazione delle presenze;

: il processo può essere in larga parte automatizzato, tanto nel calcolo delle singole voci quanto nella compilazione. Ciò avviene soprattutto se il software risulta , ad esempio quella di rilevazione delle presenze; massima precisione delle informazioni : è forse il vantaggio più interessante di un gestionale per buste paga, che denota una piena attendibilità dei dati inseriti. Ciò riduce il numero di errori, ottimizza l’efficienza e limita alla radice il rischio di sanzioni;

: è forse il vantaggio più interessante di un gestionale per buste paga, che denota una piena attendibilità dei dati inseriti. Ciò riduce il numero di errori, ottimizza l’efficienza e limita alla radice il rischio di sanzioni; conservazione più ordinata e agile : i documenti vengono condivisi con praticità sia in formato desktop che mobile. L’aggiornamento dei dati viene effettuato in tempo reale;

: i documenti vengono condivisi con praticità sia in formato desktop che mobile. L’aggiornamento dei dati viene effettuato in tempo reale; rispetto delle normative e degli standard di sicurezza: vengono ottemperati gli standard di rispetto della privacy, particolarmente rigorosi in Europa. I gestionali di ultima generazione prevedono inoltre un aggiornamento costante per quanto riguarda le normative.

A ciò va aggiunta una gestione migliore dei possibili scatti salariali e di altri cambiamenti che si vengono a creare in corso d’opera. Possiamo perciò affermare che un software di gestione delle paghe va oltre la semplice predisposizione della documentazione per il saldo degli stipendi, rendendo il flusso interno più snello e affidabile.