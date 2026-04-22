Pecoraro Scanio "Entro il 2030 l'Italia arrivi a tutelare 30% di terre e mari" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della 56ª Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente, rilancia un appello forte e chiaro al Governo, al Parlamento e a tutte le istituzioni italiane per accelerare le politiche di tutela ambientale e biodiversità. “L’Italia ha sottoscritto l’obiettivo internazionale di proteggere entro il 2030 almeno il 30% delle aree terrestri e marine. Mancano ormai solo quattro anni: è necessario agire subito, rafforzando il sistema dei parchi nazionali e regionali, delle riserve naturali, della Rete Natura 2000 e delle aree marine protette e sbloccando aree marine come Maratea, Capri, Salina, Conero e parchi come Eolie, Egadi, costa teatina, Iblei e altre realtà in attesa da anni”, dichiara Pecoraro Scanio .

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(Fonte video: Fondazione UniVerde)