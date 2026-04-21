Ternana accerchiata dalle carte bollate, tra fallimento, penalizzazioni ed esclusione - Tuttoggi.info

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Ternana accerchiata dalle carte bollate, tra fallimento, penalizzazioni ed esclusione

Redazione

Ternana accerchiata dalle carte bollate, tra fallimento, penalizzazioni ed esclusione

Mar, 21/04/2026 - 19:42

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Le Fere ad allenarsi sul campo per preparare l’ultima gara di campionato ed i playoff già conquistati. Tutto intorno, una valanga di carte bollate, che hanno come mittente, destinatario oppure oggetto la Ternana Calcio.

Non solo per il fallimento, con i curatori indicati dal Tribunale che oggi (martedì) hanno incontrato dipendenti e tesserati del club, per iniziare il loro lavoro verso l’asta alla quale i tifosi confidano che rispondano positivamente imprenditori interessati ad acquistare il ramo d’azienda sportivo, ripartendo coi rossoverdi dalla C (o dalla B, in caso di una, a questo punto clamorosa, promozione attraverso i playoff).

Penalizzazioni

In ballo ci sono anche i punti di penalizzazione. I 5 che la Ternana vuole farsi togliere. E quelli che vuole evitare, da scontare nel prossimo campionato.

Quanto al primo ricorso, che era stato presentato dalla proprietà prima delle vicende che hanno portato alla liquidazione giudiziale, proprio oggi (martedì 21 aprile) il Collegio di garanzia del Coni ha preso tempo, rinviando la decisione di merito al fine di valutare la situazione del club.

L’altro aspetto riguarda la penalizzazione per il mancato rispetto della scadenza federale del 16 aprile, dopo la liquidazione volontaria decisa dai Rizzo. Una penalizzazione, da scontare nel prossimo campionato come da regolamento, che sarebbe di almeno 7 punti (di cui uno per la recidiva), salvo ulteriori irregolarità che dovessero venire rilevate (c’è chi ipotizza una stangata bn maggiore).

Per Bandecchi e chi sta lavorando al salvataggio della Ternana, quella penalizzazione potrebbe essere cancellata, dato che in caso di acquisto del ramo sportivo non ci sarebbe continuità con la precedente gestione. Aspetto da valutare, visto che quello della Ternana sarebbe il primo caso del genere.

Chi vuole salvare la Ternana spinge sul fatto che la penalizzazione potrebbe essere un deterrente all’acquisto (o comunque ridurre il valore dell’asset che i curatori fallimentari stanno cercando di vendere nell’interesse dei creditori). Ma un conto sono le valutazioni fatte a Terni, un conto quelle a Roma.

La diffida Samb e possibili ricorsi sull’esclusione dal campionato

E poi ci sono altre carte bollate che potrebbero essere inviate intorno al “caso” Ternana. I ricorsi che per esclusione dal campionato che starebbero preparando alcuni club che ne trarrebbero un grande vantaggio. L’Arezzo, ora primo a pari punti con l’Ascoli, che deve battere in casa la Torres per salire con certezza subito in B. E la Sambenedettese, in lotta per evitare i playout. “Non ci siamo fermati – ha scritto il presidente dei rossoblu Vittorio Masi – sulla vicenda Ternana. Abbiamo inviato una diffida formale alla Figc chiedendo di chiarire le ragioni della mancata applicazione delle norme federali, anche alla luce del fatto che le nostre precedenti comunicazioni sono rimaste prive di riscontri. Riteniamo che su temi di questo tipo sia necessario fare piena chiarezza, per garantire rispetto delle regole e parità di trattamento. Contestualmente abbiamo informato anche il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, affinché sia a conoscenza di una situazione che, a nostro avviso, merita attenzione anche a livello istituzionale”.

Dall’altra parte, anche l’Ascoli è pronto a fare ricorso nel caso in cui un eventuale scivolone dell’Arezzo sul campo venisse annullato dall’esclusione della Ternana.

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