La Sir affonda Trento (3-1), la Coppa Italia torna a Perugia

Block Devils irresistibili nei primi due set, battaglia nel terzo, poi i bianconeri fanno esultare i Sirmaniaci

La Sir Safety Conad Perugia batte l’Itas Trentino Trento 3-1 e riporta a Perugia la Coppa Italia. Block Devils perfetti nei primi due set, poi Trento la spunta nel terzo, prima di cedere nel quarto set sotto i colpi di Leon e Anderson. I Block Devils alzano la Coppa Italia di fronte ai Sirmaniaci arrivati all’Unipol Arena.

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino Trento 3-1

25-17 25-17 23-25 25-23

La partita

Partono subito forte i Block Devils sul turno in battuta di Anderson, con Leon che mette a segno il 3-0. Trento si riordina, ma non riesce a ricucire il break, anche perché la Sir alza il muro con Mengozzi, Giannelli, Solè e Leon (17-11). Il capitano di Perugia piazza l’ace del 19-12. E si trasforma all’occorrenza anche in perfetto palleggiatore per Anderson (23-15). Il set lo chiude Rechlicky (25-17) per una Sir praticamente perfetta.

Con Anderson al servizio parte forte la Sir anche nel secondo set. L’americano piazza l’ace del 2-0. Due errori di Leon riportano sotto Trento. Perugia allunga ancora con gli ace di Richlicky e Leon. Trento però ora riesce ad alzare il muro e si porta sul -1 (11-10). Leon al servizio mette ancora in difficoltà la ricezione di Trento e i Block Devils allungano sul +5 (18-13). La Sir alza il muro con Anderson e Mengozzi (23-16).L’errore di Michieletto vale il secondo set per la Sir (25-17).

Prova a reagire Trento in avvio di terzo set, la Sir risponde con due ace di Rechlycky (4-3). L’ace di Podrascanin vale il break per Trento (9-7), che ora sta difendendo molto bene. Il muro riporta in parità la Sir (15-15). L’ace di Podrascanin per il break Trento (17-15). La Sir trova ancora il pari (18-18) a muro. Si procede ora punto a punto. Ma questa è volta è il muro di Podrascanin che vale il break (22-20). La Sir raggiunte il pari (23-23), poi Podrascanin dà il set point a Trento, che conquista il primo punto con il muro di Sbertoli (25-23).

I Block Devils rientrano in campo con rabbia e sull’errore di Podrascanin trovano il +3 (9-6). La difesa di Trento sembra aver preso le misure a Leon, inarrestabile nei primi due set. I Block Devils difendono il break, ma Trento risponde colpo su colpo. Due ace di Leon riportano la Sir a +3 (15-12). Trento accorcia, ma Sbertoli sbaglia la battuta (20-17). Torna a martellare Leon che porta la Sir sul 22-18. La giocata di Giannelli vale 4 match point. Trento ne annulla tre, poi la chiude Giannelli, che alza il primo trofeo a Perugia!

(segue servizio completo con le immagini della premiazione, le cifre e i commenti)