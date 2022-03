Coppa Italia, le immagini del trionfo della Sir GALLERY

Il trionfo dei Block Devils, gli scatti della premiazione e della festa bianconera sugli spalti dell'Unipol Arena

La Coppa Italia e la Coccarda tricolore tornano a Perugia. Dopo i due titoli consecutivi e le ultime due finali perse, la Sir Safety Conad Perugia trionfa nella finalissima della Unipol Arena, sconfigge in quattro set una coriacea Itas Trentino e manda in estasi i Sirmaniaci presenti numerosi sugli spalti.

Primo successo da allenatore in Italia per Nikola Grbic, che esprime tutta la sua gioia. Come Simone Giannelli, anche lui al primo trofeo con i bianconeri.

Mvp il capitano della Sir, Wilfredo Leon.

Esplode la festa dei Sirmaniaci e di tutti i tifosi della Sir, quelli all’Unipol Arena e quelli rimasti a Perugia incollati alla tv.