La Mama Umbria International, debutta "Pedalare! Pedalare! Pedalare!" - Tuttoggi

Pedalare!, Pedalare!, Pedalare! porta in scena una storia leggera e di forte impatto, tratta da una storia vera degli inizi del ‘900, ma contemporanea nella sua essenza. Si tratta di Alfonsina Strada, una donna che ha sentito il richiamo potentissimo delle due ruote che fendevano l’aria e le vie della vita. La ciclista è stata la prima donna a competere in gare maschili come il Giro di Lombardia e il Giro d’Italia (1924) ed è ritenuta tra le pioniere della parificazione tra sport maschile e femminile. Ha incarnato il suo desiderio, ha modellato la sua autenticità con forza e coraggio. È rimasta semplicemente se stessa, nella notorietà, nella frustrazione, negli inevitabili momenti di umiliazione portati dal conflitto con le dinamiche ancorate alle convenzioni sociali dure da scalfire.

Lo spettacolo, il cui testo è scritto e interpretato da Laura Frascarelli e Leonilde Gambetti, si avvale della regia di Jared McNeill, che ha curato anche il design luci in collaborazione con Arianna De Angelis Marocco che ha curato il Moviment design.

Il progetto è stato prodotto in Residenza Artistica da La Mama Umbria International in collaborazione con il gruppo Piano B dell’Associazione Teude, e si avvale dello staff tecnico “The Humid Squad”, composto da giovanissimi professionisti che hanno già al loro attivo un sostanzioso bagaglio di esperienze nel campo artistico.