La discesa della Befana dai campanili in Umbria | Video e foto - Tuttoggi.info

La discesa della Befana dall'alto grazie ai vigili del fuoco a Perugia, Assisi (con l'attrice di Che Dio ci aiuti), Todi, Gubbio e Spoleto

La pioggia ha cambiato alcuni programmi, ma in diversi luoghi dell’Umbria si è comunque assistito alla discesa dai campanili della Befana. A causa del maltempo è stato annullato lo spettacolo della vecchierella a Orvieto, mentre l’arrivo della Befana dei vigili del fuoco si è tenuto tra l’entusiasmo dei bambini presenti nei vari luoghi della provincia di Perugia dove era stato programmato: a Perugia, Spoleto, Assisi, Todi, Gubbio.

La discesa della Befana a Spoleto

La pioggerellina del pomeriggio non ha fermato la discesa della Befana dei vigili del fuoco a Spoleto, durante un pomeriggio di iniziative promosse dal locale distaccamento dei pompieri insieme alla Croce rossa italiana. Intorno alle 17.20 la vecchietta carica di caramelle si è calata dal campanile della chiesa di San Gregorio, sotto lo sguardo entusiasta dei numerosi presenti. Ad aiutare la Befana acrobata anche alcune sue “colleghe”, che sono comparse da alcune finestre dei palazzi di piazza Garibaldi e che poi hanno distribuito caramelle ai bimbi presenti.

Folla di bambini a Perugia

Folla di bambini, accompagnati dai genitori, anche a Perugia, per la tradizionale discesa della Befana in centro storico dalla torre campanaria di Palazzo dei Priori fino a piazza IV Novembre. L’evento, a cura del Comando dei vigili del fuoco di Perugia, è stato preceduto dallo spettacolo a cura dell’associazione teatrale il Carro. Poi, per la gioia dei più piccoli, la giornata si è conclusa con la distribuzione gratuita, presso i giardini Carducci, di calze offerte da Nestlé-Perugina. L’evento si è svolto in collaborazione con Nestlé-Perugina, Circolo dipendenti Perugina, Associazione nazionale del Cnvvf, Associazione teatrale Il carro, Associazione Gianluca Pennetti Pennella, associazione Avanti Tutta. Un’iniziativa che si è aggiunta alle numerose altre nel capoluogo di regione, come la Motobefana (pur se bagnata dalla pioggia), la Befana del vigile e la Befana sui pattini. Mentre in cattedrale si è tenuta rievocazione dell’arrivo dei Re Magi.

Ad Assisi anche l’attrice di “Che Dio ci aiuti”

Una piazza gremita e una folla festante hanno accolto anche ad Assisi la Befana, che si è calata dalla Torre del Popolo, monumento simbolo della città. Ad animare la festa la famosa attrice Liliana Fiorelli, special guest della serata, che ha raccontato e interpretato storie fantastiche e prestato la voce alla simpatica vecchina, scesa con una calza per tutti i bambini. All’evento ha preso parte anche l’attrice Federica Pagliaroli, tra i protagonisti della popolare fiction di Rai Uno “Che Dio ci Aiuti”. L’iniziativa è stata promossa da Comune e Pro Loco di Assisi. Un grande successo, che chiude un Natale straordinario, con oltre 250 eventi in 40 giorni, promosso dal Comune di Assisi, in collaborazione con il tessuto associativo della città.

A Città di Castello discesa della Befana per la 20esima volta

La magia del volo della Befana dei Pompieri si è ripetuta puntuale a Città di Castello a 20 anni di distanza dalla prima volta. Un appuntamento per il quale la comunità tifernate, come sempre, si è fermata e raccolta in piazza Gabriotti e per il quale persino il maltempo della giornata ha concesso una tregua, permettendo a centinaia di persone, tra cui tantissime famiglie con i bambini, di assistere a uno spettacolo unico, tra i monumenti simbolo della città.

Dall’amministrazione comunale è andato il ringraziamento al comandante provinciale dei Vigili del fuoco Antonio Albanese, al capo distaccamento dei Vigili del fuoco di Città di Castello Gian Paolo Ciuchi e al responsabile della manovra SAF Massimo Mancinelli, che hanno coordinato i circa dieci pompieri impegnati direttamente nell’esibizione, sotto lo sguardo dei colleghi del distaccamento tifernate e dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale. Accompagnata da fumogeni e fasci di luce, la Befana dei Pompieri ha fluttuato ancora una volta magicamente nel cielo di piazza Gabriotti, sospesa a 40 metri di altezza tra il campanile del palazzo comunale e la torre civica. Una volta a terra la Befana si è unita alle altre arzille vecchiette dei Pompieri e del Club 8.3 che l’attendevano per regalare a tutti i piccoli sorrisi, allegria e caramelle.

La discesa della Befana dei pompieri anche a Todi e Gubbio

La discesa della Befana dei vigili del fuoco si è tenuta anche a Todi – dal campanile del duomo – e a Gubbio, sempre tra la gioia delle numerose famiglie presenti.

(articolo in aggiornamento)