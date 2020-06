La Casa famiglia diventa ufficio parlamentare: sfratto evitato

Questi anziani di Nocera Umbra vivono bene, in un modello sociale di cohousing dal quale gli enti dovrebbero prendere ispirazione. Invece vogliono sfrattarli dalla loro comunità, armonica e locale, fatta di acquisti a km zero, impiego di personale locale e zero spese per le casse dello Stato. Mi hanno rappresentato la loro ansia, la loro paura di essere “deportati” in altre strutture, lontano dai loro cari. Ho deciso allora di creare qui il mio ufficio parlamentare, per scongiurare lo sfratto e per dare loro un pó di tranquillità.#pavanelli #senato #m5s #noceraumbraMoVimento 5 Stelle Senato MoVimento 5 Stelle Thomas De Luca