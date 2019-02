Kfc: “Non siamo interessati ad aprire a Centova”

Soddisfazione dei consiglieri Mirabassi e Borghesi per l’approvazione dell’ordine del giorno (con 11 voti a favore e 6 astenuti) relativo all’area antistante l’Istituto Capitini, classificata come Pcu, e quindi utilizzabile per un parcheggio pubblico a raso, sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici, dove è invece in progetto la realizzazione di un fast food e di altre attività di ristorazione.

Tra queste, si era anche parlato di un interesse del colosso americano del pollo fritto Kfc (Kentucky Fried Chicken), ma a questo proposito Kfc Italia smentisce “di avere in previsione l’apertura di un ristorante del marchio a Perugia, ed in particolare nell’area antistante l’Istituto Capitini, in zona Centova”.

Attraverso l’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale si chiede alla Giunta di attivare l’ufficio controlli perché vengano fatte tutte le verifiche di competenza.

