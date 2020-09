Its Umbria Academy, visita della Lega: "Istituto penalizzato dal ministro"

Visita istituzionale della Lega all’ics Umbria Academy di Foligno. L’onorevole Virginio Caparvi (Lega), membro della Commissione Lavoro alla Camera e il senatore Valeria Alessandrini (Lega), membro della Commissione Istruzione al Senato, hanno fatto visita alla struttura. “Si tratta di un istituto di alta specializzazione post diploma – spiegano i due parlamentari leghisti – con percorsi qualificati anche nei settori della robotica, della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica, che ora rischia seriamente di venire penalizzato a causa della riorganizzazione in atto delle direzioni del Ministero dell’Istruzione“.

Its Foligno: “Penalizzato dalla riorganizzazione del Miur”

“La ITS Umbria Academy nasce con l’obiettivo di far incontrare domanda e offerta di lavoro attraverso percorsi rivolti ai giovani diplomati e coerenti con i fabbisogni delle imprese che ospitano i tirocini. Una vera e propria eccellenza in Umbria che occupa una posizione di primo piano nella graduatoria nazionale degli ITS. Peccato però che l’istituto umbro rischi ora di subire un pesante ridimensionamento per effetto dell’opera di “razionalizzazione” che andrebbe a cancellare le direzioni del Ministero dell’Istruzione che si occupano degli istituti tecnici superiori e dell’implementazione della scuola-lavoro“.

“È assurdo – concludono Caparvi e Alessandrini – che una realtà di alta specializzazione dove, secondo statistiche accertate, oltre l’80% dei giovani iscritti trova lavoro entro un anno, venga penalizzata a causa delle scelte scellerate del Governo e del Ministro Azzolina. Come Lega presenteremo una interrogazione urgente per scongiurare questa scelta assurda”.