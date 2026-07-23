Italian Party 2026. Musica indipendente, laboratori e condivisione nel cuore di Umbertide - Tuttoggi.info

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Italian Party 2026. Musica indipendente, laboratori e condivisione nel cuore di Umbertide

Redazione

Italian Party 2026. Musica indipendente, laboratori e condivisione nel cuore di Umbertide

Gio, 23/07/2026 - 17:34

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Recupera l’originale formula di tre giornate interamente ospitate negli spazi della Piattaforma di Umbertide, dal 24 al 26 luglio, l’edizione 2026 dell’Italian Party, lo storico festival musicale a ingresso gratuito promosso dall’etichetta discografica umbertidese To Lose La Track in collaborazione con Anonima Impresa Sociale e con il patrocinio del Comune di Umbertide.

Sul palco si alterneranno Valerian Swing, Mood, Anna Ox, BBF, Addio Addio, Crash of Rhinos (dall’Inghilterra), Totorro (dalla Francia), Fine Before You Came, Stegosauro, Radura, Lags, Die Abete, Marcovaldo e Scumma Do Mar: energici set con una selezione curata di leggende underground affermate e stelle emergenti della scena DIY italiana e internazionale.

Domenica 26 luglio, chiusura con il tradizionale “Pranzo dei saluti”, un momento conviviale comunitario che si terrà nel centro del paese, e in cui i partecipanti condivideranno specialità umbre e si esibiranno in performance acustiche prima del dj set del patron dell’etichetta Luca Benni insieme al fumettista Holdenaccio.

Musica e non solo: nei tre giorni del ventiquattresimo Italian Party, festival-non-festival diventato un punto di riferimento della scena underground italiana trasformando la pittoresca Valle del Tevere in un polo d’attrazione per gli appassionati di emo, post-hardcore e indie rock: in programma anche laboratori e momenti di incontro, per una celebrazione dello spirito indipendente con mercatini di fanzine, laboratori di serigrafia e incontri con illustratori e autori.

Luogo: Piattaforma, via dei Patrioti, UMBERTIDE, PERUGIA, UMBRIA

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