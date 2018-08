Ironia e sconcerto, nei giardinetti per bambini spunto un gioco dalla forma fallica

share

Si può installare, in un parco pubblico, un ‘gioco’ che sembra più … ‘per adulti’ che per bambini? Ora: è vero che la questione può essere trattata in maniera ironica, sarcastica, e che ci sarebbero mille e mille spunti per battutine irreverenti, piccanti e goliardiche, ma di fatto, a pensarci bene, non c’è nulla ridere. Anzi – per dirla alla folignate – ‘ce sta da ride pe’ non piagne’.

D’altronde, la vicenda si commenta da sola: basta guardarlo quel ‘gioco’ con una forma indiscutibilmente ‘fallica’ in tutto e per tutto, da qualsiasi profilo la si voglia guardare, anzi, di profilo, forse, è ancor peggio…

E poi, la scelta dei colori ed il posizionamento non fanno che rendere il tutto ancor più ‘fantozziano’ o ‘tafaziano’ se preferite.

A segnalarlo su Facebook, il folignate Angelo Prisco. E subito la foto è diventata virale, basta poi leggersi i commenti, e farsi quattro amare risate. L’unica riportabile, giusto così, a ‘titolo di cronaca’ è che si tratta di … “un nuovo membro del parco”.

Certo, chi lo ha pensato e realizzato come gioco per bambini ha una mente a dir poco originale, verrebbe da dire ‘perversa’ ma pure chi lo ha scelto, per collocarlo nel parco pubblico di via dei Trinci non è molto giustificabile.

Questa volta però, è stato colto in fallo.

