Insulti sui social alla Polizia locale, vigili urbani risarciti donano soldi in beneficenza - Tuttoggi.info

Gli agenti della Gestione Associata "Appennino Umbro" hanno raccolto 500 euro per l'associazione "Amici del Germoglio", tra le donazioni private anche le somme ricevute come risarcimento per diffamazione a mezzo social

Quest’anno Babbo Natale ha cambiato divisa o meglio ha indossato quella della Polizia Locale della Gestione Associata “Appennino Umbro”, riuscita a raccogliere 500 euro con una raccolta fondi in favore della associazione “Amici del Germoglio” di Gualdo Tadino (da molti anni occupata con l’orientamento e la socializzazione delle persone con disabilità).

Alla somma raccolta mediante le sottoscrizioni private dei vigili urbani si sono andate ad aggiungere le somme pagate da privati cittadini a titolo di risarcimento per diffamazioni sui social a danno proprio della polizia locale. Un gesto simile era stato già compiuto mesi fa dal sindaco gualdese Presciutti, che aveva annunciato di voler impiegare i soldi dei risarcimenti per minacce ricevute sul web (e non solo) per rinnovare gli impianti sportivi.

“È proprio il caso di dirlo – ha sottolineato il comandante della Polizia Locale della Gestione Associata “Appennino Umbro” (Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo e Costacciaro) Gianluca Bertoldi – a Natale sono tutti più buoni ed anche le divise appartenenti al nostro comando hanno dato il loro prezioso contributo per passare un Natale più luminoso e inclusivo”.