Installate 6 telecamere di videosorveglianza nel centro storico - Tuttoggi.info

Sta terminando in queste ore il montaggio, un’operazione finanziata completamente da bilancio comunale | Ecco le vie interessate

Sta terminando in queste ore l’installazione delle telecamere di sorveglianza nel centro storico di Gubbio, un’operazione iniziata ieri mattina (25 marzo) e finanziata completamente da fondi del bilancio comunale per rafforzare la sicurezza.

Si è iniziato con via Dante, all’incrocio con via Savelli della Porta e al fianco della statua di Sant’Ubaldo per poi proseguire con Corso Garibaldi, di fronte all’inizio di via Cairoli, nella stessa via Cairoli all’incrocio con via Reposati e via Mazzatinti, in via Cavour verso Piazza Bosone e all’inizio di Piazza Giordano Bruno.

La scelta dei punti esatti dove installare le telecamere è finalizzata anche alla copertura del percorso fatto dai Ceri, in un’ottica utile alla sicurezza della Festa. Sarà la Polizia Municipale a visionare le immagini delle telecamere, che resteranno a disposizione delle forze dell’ordine nel pieno rispetto delle normative che regolamentano la privacy.