Insieme per crescere": BNI Umbria unisce imprenditori nel segno della solidarietà - Tuttoggi.info

Una serata di scambio e condivisione tra i capitoli BNI dell'Umbria: Smile Foligno, Thyrus Terni e Vittoria Perugia

Sono stati oltre 80 gli imprenditori provenienti dall’Umbria, dalle Marche e dall’Emilia Romagna che si sono ritrovati per la cena degli auguri di Natale, in una serata che ha brillato sotto il segno dell’unione e del networking professionale. Un evento che ha rappresentato una straordinaria occasione per i membri dei capitoli BNI Smile Foligno, Thyrus Terni e Vittoria Perugia di rafforzare legami professionali e personali, scambiandosi auguri e visioni per un futuro di crescita condivisa.

Il cuore della serata: solidarietà e imprenditoria

Simona Laudani, figura molto attiva nella BNI Region Perugia-Rieti-Terni e presidente dell’associazione “Prenditi Cura di Te odv”, ha guidato la serata con il suo racconto. Ha condiviso come l’associazione, grazie al supporto della rete BNI, sia cresciuta nel fornire servizi essenziali di riabilitazione e supporto oncologico nel territorio regionale. La sua narrazione ha sottolineato l’importanza dell’impegno sociale nell’ambito imprenditoriale, dimostrando come la solidarietà possa essere una potente leva di crescita.

“Cicatrici Rivelate”: arte e solidarietà.

L’evento ha visto anche la presentazione del progetto “Cicatrici Rivelate”, una mostra fotografica frutto dell’idea di Laudani e realizzata dal fotografo e artista Simone Rossi, entrambe parte del gruppo BNI Smile. La mostra itinerante, che inizierà a girare l’Umbria e altre regioni centrali a partire dal 2024, per poi coprire tutto il territorio nazionale e anche internazionale, sarà presente con un’anteprima allestita in occasione del TEDxSpoleto, l’Uomo il Genio, che si terra al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, il prossimo 13 gennaio.

Momenti di divertimento e donazioni

La serata, fedele allo spirito di BNI, ha offerto momenti di svago e opportunità di stringere nuove amicizie professionali. Il clou è stato rappresentato da due donazioni di solidarietà: una destinata proprio a “Prenditi Cura di Te odv” e l’altra al progetto “Business Voices” della BNI Foundation, che collega a livello territoriale il mondo imprenditoriale con quello dei giovani studenti. A presentare il progetto, è stata l’AD BNI del gruppo Vittoria, la dottoressa Emanuela Bisogni, da anni impegnata su questo fronte.

Un impegno per il futuro

Grande successo e divertimento per la serata coordinata dall’AD Marcello Mariani Saraca, che ha visto una serie di testimonianze rilevanti e in chiusura l’intervento di Davide Venturi, executive director della Region Perugia-Rieti-Terni insieme a Federico Falini, che oltre agli auguri ha : “Che il 2024 sia un anno di azioni concrete per raggiungere gli obiettivi e i successi che ci siamo prefissati come imprenditori e professionisti. Come gruppo lavoriamo insieme per raggiungere nei prossimi due anni una comunità BNI regionale di 600 membri!”