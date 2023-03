Inquinamento Terni, M5S “Nichel da record mondiale”

Tutela ambiente, stop inquinamento

“Mentre la presidente Tesei continua a parlare esclusivamente di decarbonizzazione, ben due studi epidemiologici (Bell et al., 2009; Patel et al., 2009) hanno dimostrato scientificamente come livelli di concentrazioni più alte di nichel nell’aria hanno maggiori effetti sulla salute umana. Il nichel è classificato dallo IARC come cancerogeno per l’uomo. Come sindaco di Terni – conclude Fiorelli – chiederò immediatamente un incontro al Cavalier Arvedi, la Regione Umbria e il Ministero dell’Ambiente per definire l’immediato spostamento di tutte le risorse economiche in campo su ambiente e qualità dell’aria, da caminetti e stufe, per un piano ingente di investimenti volto all’ambientalizzazione dell’area a caldo delle acciaierie”.