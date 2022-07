Iniziati nuovi lavori sul fosso Rio "Interventi volti a evitare allagamenti in via Morandi" - Tuttoggi

Le opere sono state avviate grazie ad un contributo di 100 mila euro erogato dal Ministero "Sono lavori attesi da anni"

Hanno preso il via i lavori di sistemazione del fosso Rio nella zona lungo via Morandi, a Umbertide. Tale progetto è stato avviato per evitare fenomeni di allagamento lungo l’arteria in caso di intense precipitazioni. Un intervento reso possibile grazie da un contributo di 100 mila euro erogato dal Ministero dell’Interno.



Il fosso Rio, a monte della strada, è attualmente interrato. Sarà rimesso a cielo aperto attraverso la rimozione di detriti con la creazione di un canale che avrà la lunghezza di circa 50 metri, una larghezza di circa 5,5 metri e una profondità di 3 metri. Saranno quindi rimosse le tubazioni attualmente interrate e che risultano inadeguate per il regolare deflusso delle acque. Il canale andrà a ricongiungersi allo scatolare di raccolta delle acque presente a valle lungo via Morandi. Sempre nel tratto posto a valle si procederà alla risagomatura e ripulitura delle sponde del fosso Rio, oltre alla costruzione di due “scogliere”, una all’imbocco della congiuntura con lo scatolare che passa sotto via Morandi e l’altra nella zona posizionata nella parte superiore.