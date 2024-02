Inflazione a Terni, su alimenti e bevande | Novità per padel e calcetto - Tuttoggi.info

Inflazione, dati disponibili anche per l'all you can eat, la lampadina smart, l'acquagym, il calcetto l'e-book e il saturimetro

L’inflazione a gennaio, in linea con la tendenza nazionale, fa registrare un leggero incremento e sale a +1%. Andamento a parte, come ormai da diversi mesi, per i prodotti appartenenti a Alimentari e bevande che mantengono un tasso di inflazione molto più alto salito a +7,7% nel mese di gennaio. Rincari a gennaio in particolare per la verdura, anche quella tipica della stagione invernale, ma anche per la pasta gli oli e grassi per condimento (+36% in un anno) e per il vino.

I servizi statistici del comune di Terni hanno diffuso il bollettino di gennaio sull’andamento dei prezzi

Si aggiorna il paniere Istat dei beni e servizi: le novità più rilevanti per il 2024 l’ingresso della lampadina smart, dell’apparecchio per deumidificazione e purificazione dell’aria, il pasto all you can eat, la piastra per capelli, e tra i corsi ricreativi e sportivi il padel, l’acquagym il calcetto. Escono dopo breve tempo l’e-book reader e il saturimetro.