"Inevitabili" Eventi natalizi, fulminati sulla via delle Luminarie | Tra Karaoke e merendina, ecco il punto zero - Tuttoggi.info

Trent’anni di polemiche e alla fine ce l’abbiamo fatta! Siamo al punto “zero”, quel luogo dotato di un centro di gravità permanente che ci consentirà di ripartire verso il Sol dell’Avvenire. E soprattutto amici come prima. Lo afferma senza mezzi termini l’Assessore al Turismo (lo definiamo così, per le vie brevi, che tutto il titolone ci occuperebbe mezzo pomeriggio), Giovanni Angelini Paroli durante la presentazione ufficiale di Accade d’Inverno. Spoleto illumina il Natale (si fa per dire), tenuta oggi alla Sala dello Spagna in Comune.

E tutti i presenti annuiscono con convinzione, incluso il qui presente assente campagnolo scrivente che ritiene senza dubbio che il programmone fitto fitto di prelibatezze è forse il “meno attraente” mai prodotto, uno zero tondo tondo di sicuro. E ce ne vuole per riuscirci!

Ma l’impresa è fatta, e a suggello anche la certificazione dell’Assessore alla Cultura e alle cose belle-bellissime, Danilo Chiodetti, oltre un sindaco Andrea Sisti che aggiunge alla conferenza anche molta altra carne al fuoco, come i lavori al Ponte delle Torri di prossima definizione con migliorie supersoniche grazie al lavoro di un drone a infrarossi. Ma queste sono bazzecole da NORAD USA.

Insomma fine delle dispute con la Confcommercio di Tommaso Barbanera, seduto all’ultima fila di sedie e subito coinvolto in una sorta di discussione pax et bonum, coram populo, che sancisce la ripartenza di progetti da rotolarsi per terra. E pensare che i commercianti per le luminarie avevano un progetto da 35mila euro (190 fili e 3 installazioni, mentre il comune propone 160 fili e 5 installazioni) che poi sarebbe stato poco meno della cifra spesa dal Comune. Adesso vai a capire perchè un litigio sulla faccenda. Boh!

E allora basta provincialismi, e finalmente accensione delle luminarie e via ufficiale di tutta la sarabanda l’8 dicembre “data canonica”, sostiene Sisti riferendosi alla tradizione cattolica e con ossequio al patron della ditta che risiede in Via Saffi. Qualcuno in platea azzarda anche che il Natale è “roba della chiesa”. Stringiamo i denti mentre ripensiamo al Vangelo Armeno, quello nella raccolta degli Apocrifi, che racconta di un faccenda molto diversa e che vede protagonisti i Re Magi. Ma questa è una storia (affascinante) da scrivere in tempi di spiritualità. Oggi si dia merito al nulla festoso e fastoso, fatto di tante cose che potrete leggere di seguito e dove trovare un giocarello nuovo od originale è quasi come trovare l’Arca di Noè intatta. Ma attenzione, qualcosa rimane, tra le pagine chiare e le pagine scure.

Costo, peraltro già annunciato a grandi linee in Consiglio Comunale, è di circa 80mila euro chiavi in mano, IVA inclusa e pieno di benzina fatto. Una cifretta di tutto rispetto dove quasi 50 mila euro se ne vanno per Luminarie e installazioni luminose, che poi scopriamo essere ne più ne meno come quelle viste a Foligno nel 2022, quelle dell’alberone lungo lunghissimo (14 metri) e delle slitte con le renne e Babbo Natale. A Foligno avevano però anche il grande pacco! A Spoleto forse riusciremo ad avere a malapena il “contropaccotto”.

Poi c’è il resto dove in effetti, al netto degli spettacoli a pagamento e magari già in programmazione da tempo (vedi il balletto Schiaccianoci al Nuovo), si registra il regalone (paga e ti sarà dato con i soldi pubblici) del Concerto Gospel al Teatro Nuovo, della premiata ditta Festival dei Due Mondi con i Dream Gospel Voices, disponibili anche per comunioni, battesimi, sposalizi e petit dejeuner sur l’herbe.

Eppoi tanti presepi e tanti mercatini e tanti concerti di bande e gruppi locali. Ma dove uno si comincia a leccare i baffi è quando un consulente della ditta incaricata dei para-eventi, l’architetto Saverio Dionizio, già responsabile allestimento scenico costume e trucco presso Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A, ora domiciliato a Spoleto, narra della straordinaria bontà dello spettacolo Karaoke Christmas in Piazza Pianciani. Per la prima volta un Karaoke con un repertorio sacro e che, “se pubblicizzato bene”, creerà un indotto di pubblico mai visto prima a Spoleto.

Premesso che il genere ricreativo canterino sta subendo una flessione di gradimento anche tra i giapponesi che notoriamente ne vanno ghiottissimi, ci siamo scervellati alcune ore a cercare di capire come un Karaoke di canti sacri (vi ci voglio a cantare qualcosa come il Candor Aeternae Deitatis Alme in latino), sia così attrattivo da far spostare le masse popolari verso Spoleto. Misteri del Sacro Rito della RAI, antico ed accettato.

L’Architetto Dionizio, peraltro, è campano di origine e dalla sua solida esperienza di spettacolo in RAI ci saremmo aspettati qualcosa come un bel concerto della Cappella della Pietà dei Turchini che magari cantano Cristoforo Caresana, Quanno nascette Ninno a Betelemme, adattissimo alla perduta natura (ahinoi) di una Spoleto che dovrebbe invece amare la cultura. E il Karaoke lo lasciamo a Fiorelli giapponesi redivivi.

Dove invece non ci siamo dati pace è quando nessuno dei presenti ha voluto raccontarci nel dettaglio il menù della Merendina con Babbo Natale del 20 dicembre prossimo a Palazzo Mauri. Il sindaco Sisti per farci contenti ci ha dato in pasto un generico “pane e prosciutto”, che alla fine è sempre un gran classico, ma un pò scarsino per un evento coi fiocchi e le luminarie. E pensare che in questa Merendina riponevamo tanta fiducia.

Ma del resto se siamo al punto zero, come dice la saggia Beata Quartina, “nun ce poi fa gnente…”

PROGRAMMA

e nota stampa ufficiale

Oltre trenta appuntamenti tra spettacoli teatrali, concerti, lettura, mostre con installazioni natalizie nelle piazze del centro storico. “Accade d’inverno. Spoleto illumina il Natale”, il programma di eventi organizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni e le istituzioni culturali del territorio, è stato presentato questa mattina a Palazzo comunale.

Le iniziative prenderanno il via il prossimo 3 dicembre, con l’accensione delle luminarie in programma venerdì 8 dicembre, per concludersi il 14 gennaio, nel giorno del Santo Patrono San Ponziano.

Alla presenza del sindaco Andrea Sisti e degli assessori Danilo Chiodetti e Giovanni Angelini Paroli sono stati illustrati i diversi appuntamenti in calendario: dall’inaugurazione di piazza della Vittoria con l’accensione dell’albero di Natale di 14 metri posizionato nell’area pedonale (8 dicembre) al Concerto di Natale della Banda Musicale dell’Esercito Italiano (11 dicembre) e il Balletto ‘Lo Schiaccianoci’ (13 dicembre), entrambi al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti; dall’incontro con il poeta paesologo Franco Arminio (14 dicembre a Palazzo Mauri) al concerto Gospel Night con Dream Gospel Voices (16 dicembre al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti); da L’Arte del Presepe e Karaoke Christmas, entrambi in calendario per il 9 dicembre rispettivamente a Palazzo Mauri e in piazza Pianciani, alla casetta speciale di Babbo Natale della Croce Rossa Italiana in piazza del Mercato, fino allo spettacolo ‘Dreamers Please Tell me who I am’ a cura dei Solotramp Project (22 dicembre al Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’) e Jingle a cura di FuoriFestival (23 dicembre all’Auditorium della Stella).

Non solo. Il 29 dicembre ci sarà la visita al deposito di Santo Chiodo ed il concerto delle Campane, a cura della Soprintendenza, Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e del Comune di Spoleto, mentre il 30 dicembre alle ore 17.00 il Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’ ospiterà il recital di Claudio Brizi “La Tastiera Infinita”, a cura di Accademia degli Ottusi.

Per salutare il 2023 è in programma, il 31 dicembre in piazza Garibaldi a partire dalle ore 23.00, lo spettacolo Fontane danzanti e giochi d’acqua accompagnati da musica dal vivo con lo spettacolo di Cazacu’s, mentre il 6 gennaio dalle ore 17.00, sempre in piazza Garibaldi, ci sarà Aspettando la Befana a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Spoleto e del Comando dei Vigili del Fuoco di Spoleto. Prima della Festa del Santo Patrono (14 gennaio), è in programma il 13 gennaio alle ore 17.00 a Palazzo Mauri l’incontro 50 anni di ‘Selling England by the Pound’ dei Genesis,uno dei capolavori del prog raccontato da Mario Giammetti, tra i maggiori esperti internazionali dei Genesis.

Tra le mostre, insieme alle esposizioni visitabili a Palazzo Collicola (Da Monterrey a Monteluco di Calixto Ramírez; Eternity, her responsive body and other stories di Petra Feriancová; Senza titolo di Francis Offman), fino al 19 dicembre ci sarà la Terza rassegna Biennale di Fiber Art al Complesso monumentale di San Nicolò, la XIII edizione di La Città in un presepe, dall’8 dicembre al 14 gennaio all’ex Museo Civico e alla sala degli Ori in via Aurelio Saffi, Colligere fragmenta – Laboratorio ‘Radura’ Pensieri Incisi a cura di Maria Teresa Romitelli al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, visitabile dal venerdì alla domenica dal 16 dicembre al 14 gennaio.

PROGRAMMA

3 dicembre 2023-14 gennaio 2024

3.12.2023

‘Babbo Natale e il Mistero della lista scomparsa’

La Domenica dei Sogni

compagnia ‘La Mansarda Teatro dell’Orco’ ore 16.30 – Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’ a cura del Comune di Spoleto

7.12.2023

In viaggio con il cantastorie MirkoRevoyera

allestimento dell’albero condiviso e inaugurazione della Casina di Babbo Natale

ore 17.00 – Palazzo Mauri

a cura della Biblioteca Comunale ‘G. Carducci’

8.12.2023

Inaugurazione di Piazza della Vittoria a seguire accensione delle luminarie ore 16.00 – Piazza della Vittoria

a cura del Comune di Spoleto

Concerto dell’Immacolata e Gran Gala AVIS

ore 17.00 – Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

a cura di AVIS e Banda Musicale ‘Città di Spoleto’ ingresso gratuito

9.12.2023

L’Arte de lPresepe

incontro con l’artista AntonioSantoro e laboratori manuali sul presepe

ore 10.30 – Palazzo Mauri

a cura della Pro Loco ‘A. Busetti’ e del Filo Rosso

Karaoke Christmas

ore 17.00 – Piazza Pianciani a cura del Comune di Spoleto

10.12.2023

Christmas edition Mercatino dell’antico

dalle ore 9.00 alle ore 18.00 – Centro Storico

Bianche Presenze

ore 17.00 – da Corso Mazzini a Corso Garibaldi

a cura della compagnia teatrale Accademia Creativa

11.12.2023

Concerto di Natale

Concerto Banda Musicale dell’Esercito Italiano

ore 21.00 – Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

a cura del Comune di Spoleto | ingresso gratuito

13.12.2023

Balletto ‘LoSchiaccianoci’

ore 21.00 – Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania ingresso a pagamento – www.ticketitalia.com

14.12.2023

Paesi inversi: incontro con il poeta paesologo FrancoArminio

ore 17.00 – Palazzo Mauri

a cura della Biblioteca Comunale ‘G. Carducci’

15.12.2023

100 Virtus Spoleto

ore 16.30 – Complesso Monumentale di San Nicolò a cura di A.S.D. Spoleto

16.12.2023

La casett aspeciale di Babbo Natale CRI

dalle ore 10.00 alle 17.00 – Piazza del Mercato

a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Spoleto

Venite adoremus

ore 18.00 – Chiesa di San Gregorio con la formazione ‘VocidUmbria’

a cura della Pro Loco ‘A. Busetti’

Gospel Night con Dream Gospel Voices

ore 20.00 – Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

a cura di Fondazione Festival dei Due Mondi | ingresso a pagamento

17.12.2023

Un Natale pe rBuddy

dalle 10.30 alle 12.202330 – Canile rifugio di Spoleto la Casa di Buddy Loc. Collemarozzo Merenda e passeggiata insieme ai nostri carinissimi cani, con ospite a sorpresa www.facebook.com/CanileComunaleDiSpoleto

Luci di Natale: parole e giochi itineranti

ore 16.00 – Palazzo Mauri

a cura dell’Associazione Il Filo Rosso (iniziativa per bambini dai 4 ai 10 anni)

Famiglie ad Arte-Un Natale al Calder

ore 15.30 – Palazzo Collicola

ingresso su prenotazione spoleto@sistemamuseo.it | 0743 46434 a cura di Sistema Museo

18.12.2023

Concerto di Natale

ore 15.00 – Piazza Duomo

a cura del I Circolo, Scuola Primaria XX Settembre

19.12.2023

Concerto di Natale

ore 17.30 – Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

Scuola Comunale di Musica e Danza ‘A. Onofri’ | ingresso gratuito

20.12.2023

Merendina con Babbo Natale

ore 17.00 – Palazzo Mauri

a cura dell’Associazione Il Filo Rosso (iniziativa per bambini dai 4 ai 10 anni)

21.12.2023

Letture e musica

ore 17.00 palazzo Mauri

a cura dell’associazione Teodelapio e Groowa Circus

22.12.2023

Spettacolo ‘Dreamers Please Tell me who I am’

ore 21.00 – Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

a cura dei Solotramp Project | ingresso a pagamento

Premiazione ‘Atleti spoletini’

ore 15.30 – Palazzetto ‘Don Guerrino Rota’ a cura del Comune di Spoleto

23.12.2023

Jingle

dalle ore 16.00 – Auditoriumdella Stella a cura di FuoriFestival

Choco Parade

ore 17.00 – Corso Garibaldi

a cura della compagnia teatrale Accademia Creativa

28.12.2023

‘Cetraunavolta’

ore 20.45 – Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’ Stagione di Prosa del Comune di Spoleto

29.12.2023

Visita deposito Santo Chiodo e concerto delle Campane

ore 16.00 – Deposito di Santo Chiodo

a cura della Soprintendenza, Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e del Comune di Spoleto

30.12.2023

“LaTastiera Infinita” recital di Claudio Brizi

ore 17.00-Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’ a cura di Accademia degli Ottusi

31.12.2023–CAPODANNO

Fontane danzant ie giochi d’acqua accompagnati da musica dal vivo spettacolo di Cazacu’s

dalle ore 23.00 – Piazza Garibaldi

4.1.2024

La magia dell’Epifania

ore 16.00 – Palazzo Mauri

a cura dell’Associazione Il Filo Rosso (iniziativa per bambini dai 4 ai 10 anni)

6.1.2024

Aspettando la Befana

ore 17.00 – Piazza Garibaldi

a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Spoleto e del Comando dei Vigili del Fuoco di Spoleto

13.01.2024

50 anni di ‘Selling England by the Pound’ dei Genesis

uno dei capolavori del prog raccontato da Mario Giammetti, uno dei maggiori esperti internazionali sui Genesis

ore 17.00 – Palazzo Mauri

a cura della Biblioteca Comunale ‘G. Carducci’

14.01.2024

Festa del Santo Patrono, San Ponziano

www.spoletonorcia.it

MOSTRE

11.11.2023–11.3.2024

Palazzo Collicola Galleria d’Arte Moderna ‘G.Carandente’

Da Monterrey a Monteluco| di Calixto Ramírez a cura di Saverio Verini

Eternity, her responsive body and other stories

di Petra Feriancová | a cura di Tiago de Abreu Pinto, Davide Silvioli

Senzatitolo

di Francis Offman | a cura di Saverio Verini

18.11–19.12.2023

Terza rassegna Biennale di FiberArt

dal venerdì alla domenica dalle ore 11.00 alle 18.00 Complesso Monumentale di San Nicolò Spoleto

a cura di Associazione Officina d’Arte e Tessuti | ingresso gratuito

7.12.2023–10.12.2023

UnNat@le che siaTALE

Mercatino del Volontariato e della Solidarietà

il 7 e il 9 dicembre ore 15.00-19.00 | l’8 e il 10 dicembre ore 10.00-19.00 Giardini Pubblici di Largo Moneta

a cura di MilleMani inSIemeVola

8.12.2023–14.1.2024

La Città in un presepe, XIIIed.

orario 10.30-13.00 e 15.30-18.30

ex Museo Civico e sala degli Ori in via Saffi inaugurazione 8 dicembre alle ore 11.00

12.2023

Mostra Concorso di Arte presepiale

‘Creatività Giovanile nelle scuole del comprensorio spoletino’

2° concorso ‘Il Presepio nelle Pro Loco dello Spoletino’ a cura della Pro Loco di Spoleto ‘A. Busetti’

Allestimento permanente del bookshop, merchandising, card natalizie e mostra del Festival dei Due Mondi di Spoleto

locali espositivi di via Saffi e via di Visiale inaugurazione 8 dicembre

16.12.2023–14.1.2024

Colligere fragmenta-Laboratorio ‘Radura’ Pensieri Incisi

dal venerdì alla domenica dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

a cura di Maria Teresa Romitelli | ingresso gratuito

Visite guidate, Mezz’ora dopo la chiusura, Spoleto Card, Famiglie ad arte

Le proposte di Sistema www.sistemamuseo.it

ingresso su prenotazione spoleto@sistemamuseo.it |074346434​