Incredibile, a Palermo il Perugia ritrova Fourneau al Var

Il fischietto "giustiziere" del Grifo nel playoff di Brescia coadiuverà l'arbitro Ayroldi al monitor nella prima di campionato

Incredibile, nella prima di campionato sabato 13 agosto a Palermo il Perugia ritrova Fourneau. L’arbitro che fischiò un fallo di confusione, nei play off a Brescia, un istante prima che Santoro scoccasse il tiro che avrebbe decretato la vittoria del Grifo e il conseguente passaggio del turno.

Lo ritroverà, al Barbera, non con il fischietto in bocca, ma al Var, tecnologia con cui il Perugia, nell’ultimo campionato, non ha certo avuto “fortuna”. Una maledizione che è proseguita anche a Cagliari in Coppa Italia, con l’incredibile episodio del fallo invertito che a un quarto d’ora dalla fine ha consentito ai padroni di casa di pareggiare la partita poi vinta 3-2.