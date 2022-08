Le partite del Grifo su Umbria Tv per tre anni

I termini dell'accordo tra l'AC Perugia e l'emittente televisiva del gruppo Umbria Televisioni

Le partite del Grifo in differita su Umbria Tv per tre anni. L’emittente del gruppo Umbria Televisioni sarà la televisione media partner dell’AC Perugia per le prossime tre stagioni.

L’accordo prevede in via esclusiva alcuni contenuti realizzati in collaborazione con la società biancorossa, interviste in esclusiva nel post partita e varie ospitate nel corso della trasmissione “Fuori Campo” durante tutto l’arco della stagione.